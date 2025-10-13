به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل اقتصادی استانداری در جلسه صدارات غیر نفتی استان گفت: طبق اهداف ماده دو قانون برنامه هفتم توسعه رشد ۲۳ درصدی برای صادرات غیر نفتی کشور هدفگذاری شده است

نادیا صداقت افزود: براساس این برنامه باید صادرات در سال به ۳۵ میلیارد دلار در کشور برسد که برای استان ما ۴۳ میلیون دلار هدف گذاری شده که برای تحقق این هدف حمایت از تولیدکنندگان در استان ضروری است.

صداقت با اشاره به مشکلات مطرح شده از طرف شرکت‌های دانش بنیان اضافه کرد: مشکلات زیرساختی این شرکت‌ها در حوزه گمرک برطرف و تولیدکنندگان می‌توانند همه محصولات خود را از مبادی گمرک استان صادر کنند.

مدیرکل اقتصادی استانداری از هدف گذاری ۴۲ میلیون دلاری استان در حوزه صادرات خبر داد و گفت هر چند نمی‌توانیم این هدف گذاری را به طور کامل محقق کنیم، اما تا حدودی می‌توانیم به بخش زیادی از آن دست پیدا کنیم.

گفتنی است در این جلسه مشکل صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان بررسی و تولیدکنندگان عمده مشکلات سر راه خود را در حوزه زیرساختی، حمل و نقل وهزینه‌های زیاد آن، زیرساخت‌های اینترنتی، نبود منطقه ویژه اقتصادی و کم کاری اتاق بازرگان بیان کردند.