به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مراسم رونمایی از کتاب «هنرستانک» با حضور جمعی از هنرمندان، اساتید موسیقی و علاقه‌مندان حوزه کودک در اصفهان برگزار شد.

امید بابک‌پور، نویسنده «هنرستانک» با اشاره به روند تدوین این اثر، هنرستانک را پلی میان سنت وزیری و خالقی با دنیای امروز کودک دانست و گفت: شعر، رنگ و واژه‌های فارسی در این تجربه آموزشی نقش بنیادی دارند.

وی افزود: در این اثر درک شهودی و بازی‌محور کودک مبنای آموزش قرار گرفته و شعر و تصویر به عنوان ابزار‌های یادگیری ریتم به‌کار گرفته شده‌اند.

آرش مشتاقی میزبان این مراسم گفت: کتاب «هنرستانک» میان تفریح و آموزش تعادل برقرار کرده است و همزمان جنبه علمی و عاطفی موسیقی را به کودک آموزش می‌دهد.

وی افزود: تصاویر کتاب با موضوعات محیط زیست، خانواده و اقوام ایرانی طراحی شده‌اند و هر قطعه موسیقی در آن پیوندی با آثار آموزشی کلاسیک دارد تا کودک همراه بایادگیری، از جهان پیرامون خود هم آگاه شود.