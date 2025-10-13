به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: قطعه دوم جاده تایباد- تربت جام هم اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل و بهره‌ برداری نهایی این محور به هزار میلیارد ریال اعتبار ملی نیاز دارد.

حسین جمشیدی افزود: طرح یادشده یکی از مهمترین طرح های عمرانی فعال کشور با مبلغ قرارداد ۵۴۰ میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: قطعه دوم محور تایباد- تربت جام ۱۰ کیلومتر و ۷۰۰ متر طول دارد که خردادماه امسال عملیات آسفالت پنج کیلومتر و ۷۰۰ متر از این محور به پایان رسید و مراحل روکش آسفالت گرم پنج کیلومتر باقیمانده آن در حال انجام است.

فرماندار تایباد ادامه داد: عملیات فنی قطعه دوم باند دوم محور تایباد به تربت جام از ابتدای روستای «ارزنچه علیا» شروع می شود و تا حد فاصل روستای «محسن آباد» ادامه دارد.

جمشیدی گفت: احداث یک دستگاه پل خاص و ساخت ۳۳ دستگاه پل کوچک در این طرح به پایان رسیده است و امیدواریم بهمن ماه امسال زیر بار ترافیکی قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: خط کشی، نصب تابلو، علایم راهنمایی و رانندگی و گاردریل ها در مناطق پیش بینی شده از دیگر اقدامات فنی برای تکمیل این طرح است.

به گفته وی، عملیات ساخت قطعه اول این طرح به طول ۱۰ کیلومتر سال ۱۳۹۴ از ورودی شهر تایباد به سمت روستای ارزنچه علیا آغاز شد و در سال ۱۳۹۶ به پایان رسید.

فرماندار تایباد بیان کرد: محور اصلی تایباد به تربت جام ۵۵ کیلومتر طول دارد که ۲ بانده شدن ۲۲ کیلومتر دیگر از آن همچنان بلاتکلیف مانده است و هشت کیلومتر دیگر نیز از سمت جاده تربت جام و حد فاصل شهر احمدآباد صولت در مرحله اجرای عملیات عمرانی قرار دارد.

جمشیدی اضافه کرد: جاده مشهد به سمت تایباد و دوغارون یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی شرق به جنوب کشور است که تکمیل آن یکی از مهمترین مطالبات این خطه مرزی است.

شهرستان تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۱۶۰ کیلومتر راه شهری، ۱۵۶ کیلومتر راه روستایی، ۱۴۰ کیلومتر راه مرزی و ۳۰ کیلومتر بزرگراه دارد.