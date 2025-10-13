دو حزب اصلی فرانسه اعلام کردند، از امروز روند استیضاح سباستین لوکورنو، نخست وزیر تازه کار فرانسه که مکرون جمعه شب او را بار دیگر به عنوان نخست وزیر معرفی کرده آغاز می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، روزنامه لوموند نوشت: دو حزب تجمع ملی و فرانسه تسخیر ناپذیر! امروز با تقدیم طرح استیضاح نخست وزیر تازه کار به مجلس، روند برکناری او را آغاز کرده‌اند.

سباستین لوکورنو؛ باید امروز دوشنبه بودجه ۲۰۲۶ را به مجلس فرانسه تقدیم کند، او روز‌های تعطیل آخر هفته، ۳۴ وزیر اصلی و وزیران مشاور را انتخاب کرد.

رئیس جمهور فرانسه یک ماه قبل لوکورنو را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرده بود، اما او روز بیست و هفتم فعالیتش، و تنها یک روز پس از معرفی وزیران خود، با اعلام فراهم نبودن شرایط برای ادامه کار، کناره گیری کرده بود.

وی پس از چند روز دوباره دعوت مکرون را پذیرفت و دومین بار در ناباوری رسانه‌ها و أحزاب، نخست وزیر شد.

معضل اساسی و حساس پیش روی او بودجه ۲۰۲۶ است که پیشتر، أحزاب مختلف مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند.

سباستیین لوکورنو هیج توضیحی درباره قانون بودجه نداده ولی گفته است، کسری بودجه باید تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

طبق بودجه پیشنهادی، برای جبران مشکلات مالی فرانسه، سال آینده میلادی خدمات اجتماعی و بهداشتی کاهش پیدا خواهد کرد.