مدیر پژوهش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) گفت: به همت این شرکت و با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، پایلوت بازیافت لاستیک‌های فوق‌سنگین ماشین‌آلات معدنی در محل مجتمع طلای موته ساخته شد و به مرحله بهره‌برداری آزمایشی رسید.

رونمایی از نمونه آزمایشگاهی بازیافت لاستیک‌های ماشین آلات معدنی، به زودی

رونمایی از نمونه آزمایشگاهی بازیافت لاستیک‌های ماشین آلات معدنی، به زودی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ازایمپاسکو، عباس جعفری با اشاره به اینکه همه تجهیزات و فناوری‌های این طرح به‌صورت صددرصد بومی توسعه یافته است،گفت: لاستیک‌های فوق‌سنگین ماشین‌آلات معدنی از گران‌ترین و حیاتی‌ترین قطعات مصرفی در معادن محسوب می‌شوند.

وی گفت: به دلیل فناوری پیچیده ساخت و ترکیب مواد اولیه ارزشمند از جمله فولاد آبکاری‌شده، صمغ طبیعی، افزودنی‌های شیمیایی و بیش از ۴۰ نوع ترکیب صنعتی، این لاستیک‌ها پس از فرسودگی به چالشی زیست‌محیطی و اقتصادی برای معادن تبدیل می‌شوند.

جعفری افزود: در بسیاری از معادن، لاستیک‌های مستعمل سوزانده یا دفن می‌شوند که علاوه بر آلودگی‌های شدید زیست‌محیطی، منجر به از بین رفتن مواد باارزش قابل بازیافت می‌شود.

مدیر پژوهش ایمپاسکو در ادامه با اشاره به پیشینه این طرح اظهار کرد: پس از اجرای موفق طرح تحقیقاتی ملی با عنوان پژوهش، توسعه فناوری و بومی‌سازی فرآیند بازیافت لاستیک‌های فوق‌سنگین ماشین‌آلات معدنی در مقیاس آزمایشگاهی، برنامه‌ریزی برای احداث پایلوت صنعتی با ظرفیت روزانه دو تن در دستور کار قرار گرفت. این پایلوت اکنون ساخته شده و مراحل بهره‌برداری آزمایشی آن با نتایج مطلوب در مجتمع طلای موته انجام شده است.

به گفته جعفری، از بازیافت هر تن لاستیک فوق‌سنگین معدنی به‌طور متوسط ۱۵ درصد فولاد، ۳۵ درصد کربن سیاه (دوده صنعتی)، ۴۰ درصد میعانات هیدروکربنی و ۱۰ درصد گاز قابل احتراق به دست می‌آید.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از دفع لاستیک‌های فرسوده، از نظر اقتصادی نیز دارای توجیه بالا و ارزش افزوده قابل توجه است و می‌تواند گامی مؤثر در جهت توسعه فناوری‌های سبز و افزایش بهره‌وری معادن کشور باشد.