به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ حامد شادبهر گفت: ماموران انتظامی رضوانشهر در اجرای طرح مبارزه با قاچاق چوب و فراورده‌های جنگلی، یک دستگاه کامیون خاور حامل مقادیر زیادی چوب‌های جنگلی قاچاق را متوقف کردند.

وی افزود: ۷ تن چوب جنگلی قاچاق از گونه صنوبر به ارزش ۸۵ میلیون تومان در بازرسی از این خودروی باری کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر با بیان اینکه راننده ۳۹ ساله کامیون دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: چوب‌های کشف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان تحویل داده شد.

سرهنگ شادبهر با اشاره به پیامد‌های ناشی از قطع بی رویه درختان و قاچاق چوب، از مردم خواست برای جلوگیری از قاچاق چوب، هر گونه مورد مشابه را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.