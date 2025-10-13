به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کارشناسان هواشناسی اعلام کردند: جو نسبتاً پایدار همراه با آسمان صاف و در مناطق نیمه شرقی استان افزایش وزش باد را تا اواخر وقت امشب انتظار داریم.

از بامداد فردا بتدریج افزایش وزش باد و در مناطق نیمه شمالی افزایش ابر، در نوار غربی استان (مناطق مجاور استان گلستان) احتمال بارش پراکنده پیش بینی می‌شود. همچنین با توجه به خروجی مدل‌های گردوخاک، نفوذ توده گرد و خاک از شمال استان و کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی را اغلب در مناطق نیمه شمالی استان از صبح تا بعدازظهر فردا انتظار داریم.