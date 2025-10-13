پخش زنده
نشست ستاد اقامه نماز شهرستان میبد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، نشست ستاد اقامه نماز شهرستان میبد با حضور اعضای ستاد و به ریاست مسعود سعادتبخش، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میبد برگزار شد.
در این نشست، سعادتبخش با تأکید بر جایگاه والای نماز در تعالی معنوی جامعه گفت: «نماز ستون دین ماست و اگر فرهنگ نماز و عفاف و حجاب را در جامعه، بهویژه در میان نسل جوان، ترویج و تبیین کنیم، سعادت جامعه تضمین خواهد شد.»
وی افزود: «ایجاد ارتباط میان خانوادهها، دانشآموزان و مدارس با مساجد و نیز توجه به اقامه نماز جماعت در ادارات، نخستین گام در ترویج فرهنگ نماز است و لازم است این جریان به اماکن عمومی و پارکها نیز گسترش یابد.»
سعادتبخش با اشاره به تأثیر معنوی فضای شهر هنگام پخش صدای اذان اظهار داشت: «وقتی صدای اذان در شهر طنینانداز میشود، دلها به سمت خدا پر میکشد. اگر فرهنگ اقامه نماز از خانه، مدرسه، دانشگاه و صنعت تا سطح ادارات و جامعه نهادینه شود، دلها با خداوند پیوند مییابد .
در ادامه، اعضای ستاد اقامه نماز دربارهی راهکارهای گسترش فرهنگ نماز و اجرای قانون عفاف و حجاب در ادارات و نهادها به بحث و تبادلنظر پرداختند.
از جمله مصوبات این نشست میتوان به ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب در تمامی ادارات، سازمانها و ارگانها، نصب اطلاعیهها و بنرهای مرتبط با رعایت عفاف و حجاب در ادارات، بانکها و مدارس، رعایت قانون پوشش توسط کارمندان و معلمان، برگزاری مسابقات آموزشی با موضوع عفاف و حجاب در سطح آموزش و پرورش با همکاری ستاد فرهنگی و فرمانداری و نصب بنرهای مناسب درباره عفاف و حجاب توسط شهرداری در تقاطعها و معابر پرتردد شهر بهصورت مستمر در طول سال اشاره کرد.