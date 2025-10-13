به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی روز دوشنبه در دومین کارگروه مدیریت پسماند استان خراسان رضوی با اشاره به تخصیص اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت: این مطالعات توسط مشاور طرح جامع پسماند انجام می‌شود

علیرضا قامتی اظهار کرد: مدیریت پسماند یکی از موضوعات زیربنایی توسعه پایدار و حفظ سلامت عمومی است و اجرای مصوبات کارگروه مدیریت پسماند با همکاری همه دستگاه‌ها در استان ممکن است.

او ادامه داد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست با هماهنگی دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری موظف شدند تا ظرف یک ماه، قرارداد با سرمایه‌گذار سایت پسماند‌های صنعتی و ویژه استان را امضا و نسبت به اجرای مصوبات مربوطه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: مدیریت پسماند تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی در قبال سلامت مردم و محیط‌زیست است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها و مشارکت عمومی، شرایط زیست‌محیطی بهتری در استان فراهم شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تغییر رویکرد جامعه نسبت به مسایل زیست‌محیطی گفت: در گذشته، موضوعات محیط‌زیستی کمتر جدی گرفته می‌شد و گاهی جلسات در این زمینه فقط برای رفع تکلیف برگزار می‌شد، اما امروز شرایط به‌گونه‌ای است که از میان ۲۰ کلانشهر آلوده جهان، حدود ۱۰ تا ۱۲ کلانشهر متعلق به کشور ایران است.

سعید محمودی افزود: در حوزه فرونشست زمین و برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی نیز تا چند سال پیش در رقابت با مصر قرار داشتیم؛ اما بر اساس گزارش‌های جدید، متاسفانه از آن کشور نیز پیشی گرفته‌ایم.

وی اضافه کرد: در بخش پسماند و فاضلاب شهری، کشور هنوز با چالش‌های جدی مواجه است و نبود مدیریت اصولی در این بخش‌ها، به‌صورت مستقیم بر سلامت مردم تاثیر می‌گذارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی در ادامه با ابراز نگرانی از افزایش بیماری‌های مرتبط با آلودگی‌های محیط‌زیستی اظهار کرد: سونامی سرطان در کشور به‌گونه‌ای در حال گسترش است که در هیچ کجای جهان مشابه آن مشاهده نشده است، از این‌رو، نگاه به مسایل زیست‌محیطی، به‌ویژه در حوزه پسماند و آب و هوا باید از حالت نمادین خارج و به‌صورت جدی و برنامه‌محور دنبال شود.

محمودی تاکید کرد: جلسات کارگروه‌های زیست‌محیطی باید با دقت، استمرار و جدیت بیشتری برگزار شود تا بتوانیم به وظایف خود در راستای بهبود وضعیت محیط‌زیست و سلامت زیست‌محیطی مردم استان عمل کنیم.

در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان، با کلیات تخصیص محل دفن پسماند برای شهر باخرز با رعایت حریم خط لوله گاز و اخذ مجوز‌های قانونی موافقت شد.

همچنین تخصیص محل دفن پسماند‌های عمرانی و ساختمانی شهر سبزوار با نظر مثبت شرکت آب منطقه‌ای و رعایت حریم مسیل‌ها مورد تایید قرار گرفت.

تعیین مکانی ویژه دفن پسماند روستا‌های بخش «چاپشلو» شهرستان درگز و روستا‌های شهرستان قوچان با اخذ مجوز‌های لازم و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط از دیگر مصوبات این کارگروه است.