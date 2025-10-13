به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌هایی علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی، شعار‌هایی در حمایت از مقاومت و آزادی قدس سر دادند.

سخنرانان این تجمع تاکید کردند، پایان جنگ و برقراری آتش‌بس نباید به فراموشی جنایات و ویرانی‌های غزه منجر شود، آنان خواستار محاکمه و پاسخگویی سران رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی و الزام تل‌آویو به اجرای کامل توافق آتش‌بس شدند.

رهبران حزب جماعت اسلامی پاکستان با انتقاد از سیاست دوگانه غرب در قبال حقوق بشر تاکید کردند، آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی به جای توقف خون‌ریزی با حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی در ادامه این فاجعه انسانی سهیم شده‌اند.

در این مراسم «حافظ نعیم الرحمان» امیر جماعت اسلامی پاکستان ضمن محکوم کردن بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به رنج مردم فلسطین گفت: به علت ضعف و تفرقه در میان کشور‌های اسلامی، اسرائیل بی‌محابا به کشتار مسلمانان ادامه می‌دهد، پاکستان یک ملت ایدئولوژیک است که هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت.

وی از ملت پاکستان خواست تا در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت اسلامی متحد بمانند و موضعی شفاف و استوار در برابر هرگونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند.

سخنرانان دیگر نیز با اشاره به نقش مقاومت در بازدارندگی تجاوزات اسرائیل، تأکید کردند، صدای مردم غزه خاموش نخواهد شد و جامعه جهانی باید برای اجرای عدالت و بازسازی غزه مسئولیت بپذیرد.

رهبران جماعت اسلامی تاکید کردند، حماس یک جنبش مشروع مقاومت است و باید در سطح بین‌المللی به صورت رسمی و دیپلماتیک به رسمیت شناخته شود.

آنان همچنین از دولت پاکستان خواستند تا با افتتاح دفتر نمایندگی حماس در اسلام‌آباد، حمایت خود از آرمان فلسطین را در عمل نشان دهد.