کارشناس مسائل سیاسی: سفر امروز ترامپ به اسرائیل نشانه روشن نگرانی آمریکا از فروپاشی کابینه نتانیاهو و بعد هم فروپاشی اسرائیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قناد باشی کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: اگر ما هیچ نشانه دیگری مبنی بر اینکه این آتش بس به معنی شکست اسرائیل هست در اختیار نداشتیم، سفر ترامپ به اسرائیل و بعد حضورش در اجلاس شرم الشیخ، نشانههای بسیار روشنی مبنی بر نگرانی آمریکاییها ابتدا از فروپاشی کابینه نتانیاهو و بعد از آن فروپاشی اسرائیل است.
قناد باشی ادامه داد: آنچه که در قالب آتش بس و پایان و توقف جنگ اتفاق افتاد چیزی نبود که اسرائیلیها در شرایط حاضر آن هم قبل از آزادی اسیرانشان خواسته باشند. وی افزود: پیوسته طی دو سال گذشته در مذاکرات مختلف آتش بس، تاکید آمریکاییها و اسرائیلیها این بود که ابتدا اسرا آزاد شوند و بعد توقف جنگ صورت گیرد.
قنادباشی افزود: اینکه بالاخره پذیرفتند که توقف جنگ صورت بگیرد به معنی شکست اسرائیلی هاست؛ البته مخالفین نتانیاهو که میگویند ما جنگ را ادامه میدهیم در حالیکه که توانایی اسرائیل برای شروع مجدد جنگ بسیار کم هست و این نشانه روشنیست که به خواستههای خود نرسیدند.
این کارشناس مسائل سیاسی از موقعیت نامناسب آمریکا و اسرائیل گفت و ادامه داد: ترامپ آمد که از فروپاشی کابینه آقای نتانیاهو جلوگیری و حمایت خود را اعلام کند، دقیقا شبیه آن چیزی که روز اول عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاد. الان هم این آتش بس یک ضربه دیگریست.
قناد باشی علت پذیرش توقف جنگ در این شرایط خاص وحضور دوباره سران غربی در اجلاس شرم الشیخ را جلوگیری از فروپاشی اسرائیل و نمایش قدرت متحدان حامی اسرائیل عنوان کرد و گفت: آنها الان در یک موقعیت انفعالی در برابر سه قدرت جهانی یعنی ایران روسیه و چین قرار گرفتهاند.