در آیین اختتامیه دورههای آموزشی مؤسسه امیرالمؤمنین (ع) در تالار بزرگ کاشان از ۳۰۰ نوگل نهجالبلاغهای و ۱۰۰ نوجوان حافظ تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل مؤسسه امیرالمؤمنین (ع) در این آیین با بیان اینکه برای نخستینبار در جهان تشیع بیش از ۵۰ حافظ کل نهجالبلاغه تربیت شدهاند گفت: دورههای آموزشی شعب مؤسسه امیرالمؤمنین (ع) با رویکرد آسانسازی قرآن و نهجالبلاغه و محور دفاع از کودکان مظلوم غزهدر تالار بزرگ کاشان برگزار شد.
مجتبی حسنزاده افزود: کاشان هماکنون نزدیک به دو هزار حافظ اجزای قرآن و نهجالبلاغه دارد.
وی به سوابق و دستاوردهای مؤسسه اشاره کرد و گفت: تربیت ۵۰ حافظ کل نهجالبلاغه برای نخستینبار در جهان تشیع، بیش از ۲۰۰ نفر حافظ کل قرآن، ۲۰ نفر حافظ کل قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه و کسب بیش از ۵۰ مقام برتر کشوری در مسابقات سراسری نهجالبلاغه از جمله فعالیتهای این موسسه است.
مدیر عامل موسسه امیرالمؤمنین (ع) همچنین افزود: شش مدرسه جنت دخترانه و پسرانه با رویکرد قرآن و نهجالبلاغه در کاشان و آران و بیدگل زیر پوشش این مؤسسه فعالیت و در استان اصفهان تنها مجموعهای که با رویکرد نهجالبلاغه کار میکند، مدارس جنت تحت پوشش این موسسه است.