جشنواره ملی نمد موتور محرکهای برای توسعه صنایعدستی و گردشگری شهرکرد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهردار شهرکرد افزود: این جشنواره نباید صرفاً نمادین برگزار شود ما به دنبال رویدادی هستیم که ساختارمند، هدفمند و با خروجی ملموس باشد، رویدادی که نتیجه همافزایی شهرداری، استانداری، ادارهکل میراث فرهنگی، ادارهکل ارشاد، دانشگاهها و دیگر نهادهای اجرایی باشد.
واحدیان گفت: برای اینکه جشنواره به شکل علمی و تخصصی برگزار شود، کارگروههایی در حوزههای پژوهشی، هنری، صنعتی و حتی پزشکی مرتبط با نمد تشکیل میشود تا ابعاد مختلف این هنر کهن مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: این کارگروهها با همکاری مستقیم دانشگاهها و دستگاههای پژوهشی فعالیت خواهند کرد و دبیرخانه جشنواره نیز با پشتیبانی شهرداری و استانداری، نقش تسهیلگر و اجرایی را برعهده خواهد داشت.
واحدیان با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در پیشبرد اهداف جشنواره گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تولید محتوای هنری، اجرای نمایشهای مرتبط با نمد و ساخت مستند از فعالان این عرصه نقشآفرینی خواهد کرد.
وی افزود: دانشگاهها مسئول برگزاری نشستهای علمی و کارگاههای آموزشی هستند و ادارهکل میراث فرهنگی نیز مأموریت دارد کارگاههای تجربی و آموزشی نمد را احیا و توسعه دهد. از سوی دیگر، استانداری و فرمانداری وظیفه هماهنگی میان دستگاهها، پشتیبانی مالی و اداری و تسهیل روند اجرای برنامهها را بر عهده خواهداشت.
شهردار شهرکرد ادامه داد: تمامی این نهادها باید جشنواره را به عنوان یک مأموریت مشترک ببینند. ما به دنبال برگزاری جشنوارهای هستیم که نه فقط در چند روز، بلکه در طول سال بر فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهر تأثیر بگذارد.
واحدیان با اشاره به ضرورت زمانبندی دقیق برای برگزاری نخستین دوره جشنواره گفت: با توجه به محدودیت زمانی، باید طی یکی دو ماه آینده جلسات شورای سیاستگذاری و کارگروههای تخصصی تشکیل شود تا کلیات برنامه و ساختار جشنواره نهایی شود. هدف این است که جشنواره امسال آغازگر حرکتی بزرگ برای تثبیت برند جهانی نمد شهرکرد باشد.
وی تأکید کرد: جشنواره ملی نمد اگر با همدلی، همکاری و برنامهریزی منسجم دستگاههای اجرایی برگزار شود، میتواند به الگویی ملی در حوزه برندسازی شهری و توسعه صنایعدستی تبدیل و شهرکرد را در مسیر جهانی شدن این هنر اصیل ایرانی قرار دهد.