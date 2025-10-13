پخش زنده
سرمایهگذاریهای گردشگری در استان اصفهان به بیش از ۱۰۵ همت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس اداره سرمایه گذاری و برنامه ریزی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان طرح گردشگری در استان اصفهان در حال ساخت است و در ماههای اخیر ۴۵ همت سرمایهگذاری جدید در حوزه گردشگری استان جذب شده است.
محمدرضا اکبری افزود: با احتساب این آمار، حجم کل سرمایهگذاریهای گردشگری در استان اصفهان به بیش از ۱۰۵ همت رسید و این میزان سرمایهگذاری، علاوه بر توسعه زیرساختهای گردشگری، شرایط اشتغال مستقیم برای بیش از ده هزار نفر و غیرمستقیم برای ۵۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
وی با اشاره به طرحهای شاخص سرمایهگذاری گردشگری اصفهان ادامه داد: ساخت چهار هتل پنجستاره جدید در نقاط مختلف شهر اصفهان در حال اجراست و همچنین طرح بزرگ شهرک سلامت اصفهان بهعنوان یکی از طرحهای ملی گردشگری سلامت، در حال توسعه و تکمیل بخشهای اقامتی و درمانی است.
رئیس اداره سرمایه گذاری و برنامه ریزی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: چند مجتمع تفریحی و گردشگری بزرگ، اقامتگاههای بومگردی جدید در شهرستانهای اطراف و پروژههای گردشگری فرهنگی و تاریخی در بافتهای سنتی شهر اصفهان هم در حال ساخت است.
وی افزود: اصفهان با برخورداری از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و انسانی ارزشمند، امروز در جایگاه پیشتاز جذب سرمایهگذاری و توسعه پایدار گردشگری کشور قرار دارد.