به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار داشت: این پروندهی با موضوع مطالبه خسارت خودروی سنگین به میزان ۹ میلیارد ریال جهت مصالحه به شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف شهرستان دزفول ارجاع شد که اعضاء وصلح یاران این شعبه با تلاش ومیانجی‌گری موثر و برگزاری جلسات متعدد، توانستند بین اصحاب دعوا، سازش برقرار کنند.

وی ادامه داد: با وساطت اعضای شورا، طلبکار این پرونده با کاهش مطالبه خسارت به یک میلیارد ودویست میلیون ریال توافق کرد.

حجت الاسلام امانت بهبهانی گفت: نهادینه شدن فرهنگ صلح وسازش در جامعه، به طور چشمگیری در ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی موثر است و علاوه بر اینکه اختلاف به صورت ریشه‌ای حل می‌شود، طرفین نیز به رضایت خاطر و آرامش می‌رسند.