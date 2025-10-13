امروز: -
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه

نشست خبری اسماعیل بقائی وزیر امور خارجه امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ با اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ - ۱۴:۲۰
برچسب ها: نشست خبری ، امورخارجه
