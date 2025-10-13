در حالی که سال‌هاست آمریکا با دخالت‌های آشکار و پنهان، سعی در سلطه مجدد بر منابع آمریکای لاتین دارد، این روز‌ها حضور با نظامی گسترده در آب‌های کارائیب، بار دیگر منطقه را در آستانه بحرانی جدید قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در حالی که سال‌هاست آمریکا با دخالت‌های آشکار و پنهان، سعی در سلطه مجدد بر منابع آمریکای لاتین دارد، این روز‌ها حضور با نظامی گسترده در آب‌های کارائیب، بار دیگر منطقه را در آستانه بحرانی جدید قرار داده است. هرچند واشنگتن ادعا می‌کند این اقدام به بهانه مبارزه با مواد مخدر انجام می‌گیرد، اما هدف واقعی، ساقط کردن دولت قانونی ونزوئلا و پایان دادن به مقاومت ضدامپریالیستی مردم این کشور است؛ مقاومتی که واشنگتن آن را بزرگترین مانع در برابر اهداف استعماری خود می‌بیند.

در پاسخ به این تهدیدها، تمام اقشار مردم ونزوئلا، به‌ویژه بومیان، متحد شده‌اند. امروز نیز، در رد شایعه فرار رئیس‌جمهور مادورو که از سوی رسانه‌های آمریکایی منتشر شده بود، او شجاعانه در جمع مردم حاضر شد و با صراحت اعلام کرد: این کشور هرگز تسلیم استعمارگران نخواهد شد.

رئیس جمهور ونزوئلا در این باره گفت: اینجا، هیچ‌کس تسلیم نمی‌شود. مردم ونزوئلا با تکیه بر روحیه مقاومت و میراث اجدادی خود، بر استقلال و حاکمیت ملی خود تأکید می‌کنند. آنها خواهان صلح هستند؛ اما صلحی که با آزادی، کرامت و برابری همراه باشد. صلحی که از سلطه قدرت‌های بزرگ به دور بوده و به ویرانی، فقر یا خونریزی نینجامد.

ما اینجا جمع شده‌ایم تا در این لحظه حساس به دنیا اعلام کنیم که برای دفاع از طبیعت و سرزمین مادری‌مان آماده‌ایم. کشورمان امروز با تهدید بزرگترین قدرت جهان روبروست، اما این اولین بار نیست؛ ۵۰۷ سال پیش نیز اسپانیایی‌ها ما را تهدید کردند. آن زمان، مردم با اتحاد و اراده‌ای قوی مهاجمان را بیرون راندند. امروز هم، درست مانند گذشته، با همبستگی و هم‌دلی، به جهان نشان خواهیم داد که با اتحاد ارواح نیک، صلح و طبیعت، پیروزی از آن ما خواهد بود.

مردم ما قرن‌ها با مقاومت تاریخ‌ساز خود، از مقابله با امپراتوری اسپانیا تا امروز در برابر امپریالیسم آمریکا ایستاده‌اند. رمز موفقیت ما اتحاد، شجاعت و اراده آهنین برای آزادی است. ما پیروز خواهیم شد؛ زنده باد مقاومت و مرگ بر امپریالیسم.

ونزوئلا این روز‌ها در خط مقدم جبهه مقاومت در آمریکای لاتین ایستاده است. ایستادگی و وحدت مردم این کشور، الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان در مقابله با سلطه‌طلبی، استعمار و ظلم است......