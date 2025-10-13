

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران_منطقه ساری گفت: فیلمی از قطع درختان کهنسال در منطقه شیخ موسی بابل دیروز یک شنبه ۲۰ مهر ماه در فضای مجازی منتشر شده بود.

علی باقری جامخانه با بیان اینکه بعد از انتشار این فیلم تلاش برای شناسایی و دستگیری عامل قطع درختان در دستور کار قرار گرفت، افزود: عامل قطع درخت در منطقه شیخ موسی بابل با رصد اطلاعاتی نیروهای یگان حفاظت منابع طبی و انتظامی کمتر از ۵ ساعت پس از وقوع جرم و در حال تردد در سوادکوه شمالی دستگیر شد.





او ادامه داد: شیوه این متهم در قطع درختان حرفه‌ای بود و نشان می‌دهد او در قاچاق چوب سابقه دار است.