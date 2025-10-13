دستگیری متخلف قلعوقمع درختان کهنسال
عامل قطع درختان کهنسال در منطقه کوهستانی شیخموسی بابل در کمتر از پنج ساعت دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری مازندران_منطقه ساری گفت: فیلمی از قطع درختان کهنسال در منطقه شیخ موسی بابل دیروز یک شنبه ۲۰ مهر ماه در فضای مجازی منتشر شده بود.
علی باقری جامخانه با بیان اینکه بعد از انتشار این فیلم تلاش برای شناسایی و دستگیری عامل قطع درختان در دستور کار قرار گرفت، افزود: عامل قطع درخت در منطقه شیخ موسی بابل با رصد اطلاعاتی نیروهای یگان حفاظت منابع طبی و انتظامی کمتر از ۵ ساعت پس از وقوع جرم و در حال تردد در سوادکوه شمالی دستگیر شد.
او ادامه داد: شیوه این متهم در قطع درختان حرفهای بود و نشان میدهد او در قاچاق چوب سابقه دار است.
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری مازندران_منطقه ساری گفت: مردم تخلفاتی مانند قطع و حمل چوبآلات جنگلی، برداشت و حمل گیاهان مرتعی، برداشت و حمل محمولات فرعی جنگلی، تصرف و تخریب اراضی ملی و حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی را به شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند.