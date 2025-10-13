پخش زنده
معاون سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: یکی از مأموریتهای خطیر پزشکی قانونی تعیین هویت قربانیان حوادث دسته جمعی است، مأموریتی که ابعاد حقوقی، اجتماعی و انسانی گستردهای دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر امیرحسین مهدوی امروز دوشنبه ۲۱ مهر در افتتاحیه برنامه دوره مشترک پیکرشناسی پزشکی قانونی که با همکاری دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، ویژه کارشناسان سازمان پزشکی قانونی کشور، برگزار شد گفت: پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مأموریتهای تخصصی و انسانی خود همواره تلاش کرده تا با بهره گیری از دانش و مهارت و در اختیار گرفتن فناوریهای نوین در خدمت حقیقت، عدالت و حفظ کرامت انسانها باشد.
وی با اشاره به اهمیت تعیین هویت و شناسایی قربانیان حوادث دسته جمعی و بحران ها، افزود: نقش تعیین هویت قربانیان حوادث دسته جمعی و بلایای طبیعی در استقرار عدالت، مستندسازی وقایع و حفظ آرامش خانوادهها غیرقابل انکار است و پزشکی قانونی در چنین حوادثی با تمام توان و با دقت بالا نسبت به شناسایی قربانیان اقدام کرده است.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تصریح کرد: متخصصان پزشکی قانونی با تکیه بر دانش تخصصی و تجربههای ارزشمند خود در موارد متعددی مثل زلزله، سوانح هوایی، فجایع طبیعی، حوادث دسته جمعی و از جمله تجاوز نظامی اخیر رژیم جعلی صهیونیستی به خاک کشورمان، با دقت و سرعت بالا نسبت به شناسایی و تعیین هویت قربانیان اقدام کردند.
دکتر مهدوی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی از آزمایشگاههای ژنتیک مجهز با تجهیزاتی مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی برخوردار است، اظهار داشت: امروزه آزمایشگاه ژنتیک این سازمان مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی در حال فعالیت و ارائه خدمت به مراجعین هستند و ظرفیت علمی و فنی کشور در این حوزه از جایگاه ویژهای در سطح منطقه برخوردار است.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تصریح کرد: در پزشکی قانونی ایران بر این باور هستیم که توسعه علمی تنها زمانی اتفاق میافتد که در خدمت نوع بشر و حفظ کرامت او باشد، بنابراین همکاری با صلیب سرخ در کنار تبادل تجربیات، فرصتی برای تجلی مسئولیت اخلاقی ما در قبال بشریت محسوب میشود.
در ادامه این مراسم وینسنت کاسارد رییس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران گفت: صلیب سرخ با مقامات و مسئولین ایرانی در موضوعات بشردوستانه همکاری دارد و همکاری با پزشکی قانونی نیز برای تحقق مقاصد بشر دوستانه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
وی با اشاره به موضع این دوره مشترک، افزود: "پیکرشناسی پزشکی قانونی" موضوع بسیار مهمی است و صلیب سرخ با توجه به فعالیت آن در حمایت از خانوادههای مفقودین و قربانیان حوادث، آماده همکاری و حمایت از پزشکی قانونی در فعالیتهای بشردوستانه، از جمله شناسایی قربانیان حوادث و فجایع دسته جمعی است.
این دوره آموزشی با حضور اساتیدی از سازمان پزشکی قانونی کشور و با حضور کارشناسان حوزه تشریح سازمان به مدت سه روز در تهران برپاست.