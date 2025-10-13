پخش زنده
امروز: -
دبیر توسعه هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی (تهک) آذربایجانغربی: زنبورداران باید تغذیه کمکی با شربت شکر یا محلول پروتئینی را جدی بگیرند و برای کنترل جمعیت کلنیها، وضعیت ملکه و تقویت کندوهای ضعیف اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عباسعلی همچنین به فعالان حوزه شیلات توصیه کرد: از تغذیه ماهیان گرمابی در ساعات وزش باد و گردوخاک بهدلیل افزایش کدورت آب خودداری کنند؛ در استخرهای پرورش ماهی سردآبی از هواده با کپسول اکسیژن استفاده کنند و با طنابکشی استخرهای پرورش ماهی کپور، از هجوم پرندگان شکارچی جلوگیری نمایند.
دبیر توسعه هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی (تهک) آذربایجانغربی در ادامه خطاب به دامداران گفت: با توجه به تغییر فصل، واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین را جدی بگیرید و از تراکم بیش از حد گلهها برای پیشگیری از شیوع بیماریها و آلودگیها اجتناب کنید.
او افزود: تنظیم دما و تهویه مناسب در دامداریها و مرغداریها، تأمین سوخت مورد نیاز، و مراقبت از برهها و گوسالههای تازه متولدشده در ساعات اولیه روز باید در اولویت قرار گیرد.
عباسعلینژاد خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از بیماریهای تنفسی و پنومونی در گوسالهها، نگهداری آنها در اماکن بسته و محفوظ ضروری است.
وی از عشایر و دامداران مناطق شمالی استان خواست تا از اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها خودداری کرده، چادرهای عشایری را در برابر باد شدید ایمنسازی کنند و از آتش زدن مراتع و مزارع بهدلیل احتمال گسترش آتش پرهیز نمایند. همچنین ایجاد پناهگاه در آغلها برای محافظت دامها در برابر سوزباد ضروری است.