به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن اردکانی با بیان اینکه در سال آبی گذشته که کم‌بارش‌ترین و خشک‌ترین سال استان تهران در ۶۰ سال اخیر محسوب می‌شد، میزان توزیع آب در شبکه آبرسانی این استان ۶۵ میلیون مترمکعب کاهش یافت و به همین میزان، شهروندان آب کمتری مصرف کردند، افزود: در سال‌های اخیر حداکثر کاهش مصرف سالانه آب در تهران به حدود سه درصد می‌رسید، اما کاهش ۱۰ درصدی مصرف در سال آبی گذشته به‌ویژه تابستان رکورد جدیدی را در این زمینه به ثبت رساند.

وی از شهروندانی که با کاهش میزان مصارف خود به ازای هر نفر ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز، قدردانی کرد و گفت این شرکت به منظور پاسداشت این همکاری، ضمن تقدیم هدایایی به قید قرعه‌کشی به شهروندان خوش‌مصرف، به تمامی مشترکان خوش‌مصرف برچسب خوش‌مصرفی اعطا خواهد کرد.

به‌گفته وی، این برچسب که ارزشی فراتر از مسایل مادی دارد، به‌زودی و به‌تدریج بر درب مجتمع‌های مسکونی مشترکان خوش‌مصرف نصب خواهد شد.

اردکانی تصریح کرد: همراهی شهروندان تهرانی با سقایان خود در شرکت آب و فاضلاب استان تهران موجب شد سرانه مصرف هر شهروند نیز از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر در شبانه‌روز کاهش یافت.

وی افزود: اگر همراهی مشترکان تهرانی در کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب اتفاق نمی‌افتاد، یکی دو سد تامین‌کننده آب تهران مطابق پیش‌بینی‌های شرکت آب منطقه‌ای دچار محدودیت‌های جدی می‌شد.

اردکانی با درخواست از شهروندان تهرانی نسبت به کاهش ۱۰ درصد دیگر از مصارف خود با توجه به پیش‌بینی پاییز خشک و کم‌بارش امسال، اظهار داشت: اگر این همراهی و همکاری توسط شهروندان صورت گیرد، قول می‌دهیم پاییز امسال را نیز بدون تنش سپری کنیم.

به‌گفته وی، سقایان مردم در شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز تمامی تلاش خود را برای تقویت‌های زیرساخت‌های تامین و توزیع آب به‌کار خواهند گرفت همان‌گونه که وزارت نیرو با حمایت و اقدام سریع در اجرای طرح بزرگ خط دوم انتقال آب طالقان به البرز و تهران، به کمک رفع مشکل کم‌آبی برآمده است.

وی افزود: تاکنون ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه از آب این خط به تهران رسیده است و ظرف ۱۰ روز آینده به همین میزان بر ظرفیت تامین آب تهران اضافه خواهد شد هرچند که باید توجه داشت این افزایش ظرفیت تنها به میزان یک‌هشتم مصرف آب تهران محسوب می‌شود و مهم‌ترین اولویت برای تامین آب، مدیریت مصرف توسط شهروندان تهرانی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین از بهره‌برداری از ۴۰ هزار میلیارد تومان طرح جدید این شرکت در سال جاری خبر داد و گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومان از این طرحها به بخش آب و ۲۴ هزار میلیارد تومان دیگر به بخش فاضلاب مربوط می‌شود که به‌تدریج وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد.