پخش زنده
امروز: -
یادمان شهید سید کاظم حسینی برکوهی در روستای رحیمآباد گاریزات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، مراسم یادمان شهید سید کاظم حسینی برکوهی با حضور اهالی و جمعی از دوستداران شهدا در روستای رحیمآباد از توابع بخش گاریزات برگزار شد.
هرچند مزار این شهید والامقام در شهرستان بهاباد قرار دارد، اما اهالی روستای رحیمآباد به احترام پدر شهید، این آیین را با شکوه ویژهای برگزار کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید حسینی برکوهی، با آرمانهای والای آن شهید تجدید میثاق کردند و بر ادامه مسیر ایثار و مقاومت تأکید داشتند.
گفتنی است، روستای رحیمآباد در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری مرکز استان یزد و از توابع بخش گاریزات شهرستان تفت قرار دارد.