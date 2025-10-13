مدیر طرح‌های غرب و جنوب تهران با بیان اینکه تقاطع بزرگراه شهید ستاری به بزرگراه شهید فهمیده از طرح‌های در حال اجراست، گفت: این تقاطع تا اواخر پاییز به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی میرسیدی در نشست خبری مشترک خود با سخنگوی شهرداری تهران که امروز در محل کارگاه پروژه احداث تقاطع دوگاز برگزار شد، با بیان اینکه سازمان مهندسی و عمران مجری طرحهای فنی و عمرانی است، گفت: از سال ۱۴۰۱ طرحهای مختلفی در جنوب و غرب تهران اجرا کردیم که از جمله می‌توان به تقاطع بزرگراه شهید ستاری به بزرگراه شهید لشگری اشاره کرد که از طرحهای اثرگذار ترافیکی بود و ۳.۵ کیلومتر تردد اضافی در این محدوده را حذف کرد.

وی ادامه داد: دیگر طرح مورد بهره برداری در دوره ششم تقاطع بزرگراه آیت الله سعیدی با خیابان متین فرخنده در منطقه ۱۷ بود که اختلالات ترافیکی را در این نقطه برطرف کرد. دسترسی مسیر جنوب حرم حضرت عبدالعظم حسنی به بزرگراه شهید آوینی نیز در این دوره ایجاد شد.

میرسیدی با اشاره به ایجاد تقاطع بزرگراه آزادگان به بزرگراه شهید لشگری در دوره ششم، یادآور شد: ایجاد زیرگذر در منطقه ۵ خیابان بهار به خیابان شادمهر متصل و دسترسی به بزرگراه حکیم و شهید همت فراهم شد.

وی همچنین تصریح کرد: طرح دوگاز و همچنین تقاطع بزرگراه شهید ستاری به بزرگراه شهید فهمیده نیز از طرح‌های در حال اجرا هستند. ما در ساعات اوج ترافیک شاهد حجم بالایی از تردد در این محدوده هستیم که تقاطع بزرگراه شهید ستاری به بزرگراه شهید فهمیده تا اواخر پاییز به بهره برداری خواهد رسید.

میرسیدی با بیان اینکه تقاطع مسیر دسترسی به شهر آفتاب با بزرگراه خلیج فارس و آزادراه تهران-قم نیز در حال اجراست، خاطرنشان کرد: با این طرح تسهیل ترافیکی و دسترسی خوبی به حرم امام ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرحها براساس نیازسنجی‌های صورت گرفته و مطالعات سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران اجرایی شد، گفت: این طرحها به واسطه وسعت خود دارای تأثیرات متفاوت ترافیکی هستند. برای مثال ۷۰ درصد از ترافیک در مسیر جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی با تقاطعی که به اجرا رسید، کاسته شد.

وی با بیان اینکه رویکرد دوره ششم مدیریت شهری این بود که طرحهای نیمه کاره به بهره برداری برسد، گفت: در این دوره ۹۸ تقاطع مورد بازبینی قرار گرفت که جدا از طرحهای موازی، این تقاطع‌ها در دستور کار اجرای سریع قرار گرفت. از این تعداد ۵۱ تقاطع به طور کامل به بهره برداری رسیده و طول محور بزرگراهی و شریانی که به مجموعه مسیر‌ها اضافه شده، بالغ بر ۲۴۴ کیلومتر است که عددی بی نظیر و قابل توجه است.

میرسیدی با بیان اینکه پلیس راهور، شهرداری مناطق و سازمان‌های متولی تلاش قابل توجهی برای اجرای این تقاطع‌ها داشتند، خاطرنشان کرد: تمام بخش‌ها وظیفه خود را به خوبی انجام دادند و این طرحها را به اجرا رساندند. تمام تلاش ما این است که تا پایان دوره ششم مدیریت شهری تقاطع‌های باقی مانده را کامل اجرا کنیم. اگر تقاطعی هم باقی بماند به دلیل مشکلات اجرایی نیست و دلیل آن وجود تأسیسات زیرساختی است. اگر با همراهی و همکاری داشته باشند، قطعاً تمام ۹۸ تقاطع اصلاح خواهند شد.

وی گفت: از ۴۷ تقاطع باقی مانده چهار تقاطع بر عهده ماست که به دنبال اجرای آن هستیم.

وی ادامه داد: نامگذاری طرحها بر عهده کمیته‌های تخصصی شورای شهر است؛ در حال حاضر نام طرح دوگاز است، اما قطعاً پس از اجرا، نام آن تغییر خواهد کرد.

میرسیدی ادامه داد: طرح احداث راستگرد شهید ستاری به شهید لشکری بنا بر اظهار معاون وقت فنی و عمرانی در ترافیکی که از شمال به شهید لشگری اضافه شد، باعث کاهش ۳۵ درصدی ترافیک در مسیر غرب به شرق بزرگراه لشگری شد.

وی درخصوص طرح دوگاز هم گفت: این طرح از سه راه کرمان موتور در منطقه ۲۱ شروع و با طی طریق مسیر ۲.۷ کیلومتری به بزرگراه شهید خرازی می‌رسد. در این مسیر از محور‌هایی مانند بزرگراه تهران-کرج می‌گذرد و یک دسترسی فرعی در خیابان دانش داریم. همچنین بزرگراه شهید همدانی را قطع و درنهایت به بزرگراه شهید خرازی می‌رسد. ۵ دستگاه پل اصلی در مسیر داریم و با ارتباطاتی که در مجموعه بزرگراه‌های فهمیده و همدانی تامین می‌شود یکی از ارتباطات کلیدی شمالی جنوبی شهر تهران محسوب می‌شود.

مدیر پروژه‌های غرب و جنوب غرب تهران گفت: مرحله اول این طرح را از جنوبی‌ترین قسمت از سه راه کرمان موتور اغاز کردیم تا بزرگراه فهمیده در دستور کار داریم که در نهایت تا اوایل زمستان به بهره برداری می‌رسد.

میرسیدی با بیان اینکه این طرح در سه مرحله اجرایی تعریف شده، عنوان کرد: مرحله اول از جنوب بزرگراه شهید فهمیده آغاز می‌شود، مرحله دوم در حد فاصل شهید همدانی و بزرگراه خرازی قرار دارد و مرحله سوم از حدفاصل شهید فهمیده تا بزرگراه شهید همدانی است.

وی بیان کرد: یکی از اولویت‌های اجرایی، تقاطعی است که روی دوگاز با شهید خرازی داریم. در بزرگراه شهید خرازی دو دوربرگردان همسطح داریم و به این نتیجه رسیده‌ایم که زودتر از زمان مقرر آن را انجام دهیم و به نام S ۱۷ نامگذاری شده است. با احداث کندروی خرازی عملا ما در بهره برداری از این مرحله اجرایی به حدود ۶ کیلومتر دسترسی به مجموعه خرازی و دوگاز اضافه می‌کنیم.

میرسیدی در ادامه گفت: اعتبار پیش بینی شده و ابلاغی برای طرح دوگاز دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.