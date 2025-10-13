توسعه متوازان نیازمند اجرای سند آمایش سرزمینی است
استاندار بوشهر مهمترین مزایای سند آمایش سرزمین، بهینه سازی استفاده از منابع، تحقق توسعه متوازن و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با انتقاد از راکد ماندن بخشی از زمینهای واگذار شده در سالهای گذشته با هدف اجرای طرحهای تولیدی، بر شناسایی و تعیین تکلیف این زمینها تأکید کرد.
وی خطاب به مدیران مربوط گفت: ضروری است زمینهای واگذار شده راکد استان بوشهر شناسایی و مطابق اولویتهای اقتصادی و منطبق با سند آمایش سرزمین در اختیار سرمایهگذاران جدید قرار گیرد.
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای کلان و متنوع استان بوشهر در عرصههای گوناگون سرمایهگذاری تولیدی، گردشگری و خدماتی، افزود: بر اساس سند آمایش سرزمینی مصوب ۱۳۹۹، توسعه متوازن و تلاش برای رسیدن به توسعه پایدار باید محور تدوین و اجرای طرحهای خرد و کلان سرمایهگذاری و اقتصادی باشد.
وی همچنین عامل موفقیت در توسعه استان را، تطبیق مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه با اسنادِ قانونی، ظرفیتها و توانمندیهای بومی دانست و بیان کرد: نقش شورای برنامهریزی در توسعه استان، بسیار کلیدی و راهبردی است و باید سیاستگذاری و برنامه ریزیهای لازم براساس اولویتهای استان را انجام دهد.
زارع در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در بهبود اقتصاد استان، اظهار کرد: اجرایی شدن این قانون، علاوه بر رونق نسبی معیشت خانوادههای ساحلنشین و مرزنشین، با تقویت درآمدهای استان، زمینه تقویت زیرساختهای اشتغال را نیز فراهم میکند.
استاندار بوشهر در پایان گفت: به منظور حصول اطمینان از کیفیت کارها، نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و طرحهای اقتصادی، بازدیدهای تخصصی و کارشناسی در همه شهرستانها تشدید میشود.