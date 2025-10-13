به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، بازرس کل گیلان صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بازرسی در سالن اجتماعات بازرسی کل استان برگزار شد، با اشاره به وظایف سازمان بازرسی بر اساس قانون اساسی گفت: سازمان بازرسی به عنوان بالاترین دستگاه نظارتی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد و با نگاه خردمندانه، مدبرانه و آینده نگرانه به دنبال مقابله با فساد، ارتقای شفافیت و اجرای عدالت و همچنین گره گشایی در اجرای اصولی امور هستیم.

احمد آقایی با بیان اینکه بازرسی کل گیلان در برخورد با مدیران نگاه تنبیهی و تشویقی دارد افزود: امانت داری، مدارا کردن با زیر دستان و نظارت بر امور، سه رسالت مهمی است که از مدیران و مسئولان انتظار می‌رود در عمل به آنها اهتمام ورزند.

وی با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی استان، اصلاح گرایانه و پیشگیرانه است، گفت: در یکسال گذشته ۶۷ درصد گزارش‌ها پس از تذکرات شفاهی یا کتبی بدون تشکیل پرونده انضباتی منجر به اصلاح امور در همان دستگاه شد و همچنین ۴۶۱ مدیر و کارمند متخلف هم که به تذکرات شفاهی و کتبی توجهی نکرده بودند با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردیم.

بازرس کل گیلان با بیان اینکه خبرنگاران حقیقت نگار و مطالبه گران فساد ستیز هستند از شناسایی گلوگاه‌های فساد و ارائه گزارش از سوی رسانه‌ها به ویژه صداوسیما و انعکاس مشکلات و تخلفات در استان گفت: بازرسی کل گیلان پس از دریافت این گزارش‌ها در بسیاری از این موارد ورود و پس از پیگیری‌ها بسیاری از آن‌ها را حل کرد که از جمله آن‌ها حل مشکل ۲۸ ساله کمربندی خمام و مشکلات ۱۳ ماهه تردد و برق ساکنان منطقه حویق بر اثر رانش است.

احمد آقایی افزود: در طول این یک سال ۱۲ هزار و ۲۳۲ فقره گزارش و شکایت به ما گزارش داده شد که از مجموع آن‌ها ۵۴۱ فقره قابل طرح در دادگستری و جنبه جرم داشت که ۱۹۵ فقره مربوط به تخلفات اداری و صنفی بود که ۱۶ مورد پرونده کیفری محسوب می‌شود.

وی افزود: در این مدت ۴۶۱ نفر از مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به هیات‌های رسیدگی و تخلفات اداری معرفی کردیم و ۳۱ پرونده نیز به دادسرا‌ها ارجاع شد.

بازرس کل گیلان همچنین با بیان اینکه ۳۳۵ هشدار در جهت تذکرات کتبی به دستگاه‌ها و مدیران داده شد، گفت: از این تعداد ۱۹۰ مورد جهت استحضار به استاندار اعلام شد.

احمد آقایی در ادامه نشست، طرح هادی را یک طرح عام المنفعه در جهت کمک به روستاییان، جلوگیری از مهاجرت و حمایت از معیشت و منبع درآمدی و اقتصادی روستاییان دانست و گفت: متاسفانه در برخی موارد به دلیل انجام نشدن اجرای صحیح این طرح دو مشکل به وجود آمد و در این راستا با افرادی که در راستای زمین خواری، جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی و یا زمین‌های کشاورزی را سودجویانه وارد طرح هادی کردند و از طرفی زمین افرادی که دست کم بیش از نیم قرن آنجا سکونت دارند را از طرح هادی خارج کردند، برخورد و مشکل را حل کردیم و در حال مبارزه هستیم.

وی همچنین گفت: در این مدت جلوی تغییر کاربری بیش از ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی را گرفتیم.

همچنین در این نشست برخی خبرنگاران مسائل و مشکلات استان را از جمله حوزه بهداشت و درمان، زیست محیطی و پسماند، ترافیک، منابع طبیعی و کوه خواری را برای ورود اداره کل بازرسی بیان کردند و خواستار حضور و پاسخگویی مسئولان شدند.