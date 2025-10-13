به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس آخرین بررسی‌های هواشناسی کشاورزی و نشست‌های مشترک با کارشناسان جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از توصیه‌های کاربردی برای کاهش خسارت‌های احتمالی بخش کشاورزی تدوین شده است.

تسریع در برداشت محصولات سبزی، صیفی و جالیز، آماده‌سازی زمین با ادوات حفاظتی نظیر کولتیواتور و خاک‌ورز مرکب، تهیه بذر‌های اصلاح‌شده و ضدعفونی‌شده نخود و عدس دیم پاییزه و انتظاری، و حفظ حدود ۳۰ درصد از بقایای محصولات گندم و جو برداشت‌شده از جمله این موارد است.

استفاده از آب سبز (اولین بارندگی مؤثر) برای سبز کردن محصول از ۱۵ مهر تا ۱۵ آبان، مطابق تقویم کشت، باید مورد توجه کشاورزان باشد.

زمان آبیاری باید همزمان با زمان کاشت انجام گیرد و بلافاصله پس از کشت، مزارع آبیاری شوند.