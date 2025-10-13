پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، از تدوین راهبرد عملیاتی و آیندهنگر سازمان برای توسعه ناوگان هوایی کوچک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین پورفرزانه، گفت: این طرح با هدف فائق آمدن بر چالشهای صنعت هوانوردی از جمله محدودیتهای بینالمللی و فرسودگی ناوگان و همچنین اتصال شهرهای کمتر برخوردار به قطب های منطقهای و بزرگ کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این اقدام نه تنها پاسخی به نیاز حملونقل هوایی در مناطق دورافتاده است، بلکه با توجه به برخورداری ایران از بیش از ۲۹۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب، ظرفیت ویژهای برای بهرهگیری از هواپیماهای کوچک و دوزیست در مسیرهای جدید “بندر به بندر” و تحرک اقتصادی در مناطق ساحلی و جزایر ترسیم میکند.
سازمان هواپیمایی کشوری برای حمایت از این بخش و تسهیل ورود هواپیماهای زیر ۱۹ نفر، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی خود را برای تأمین ارز مورد نیاز سرمایهگذاران واجد شرایط اعلام کرده است.
به گفته پورفرزانه راهبرد عملیاتی این طرح بر مبنای مدل “کانون و پیرامون” (Hub & Spoke) تعریف شده است؛ به این صورت که ناوگان هوایی کوچک، مسافران را در مسیرهای کوتاه (کمتر از ۵۰۰ کیلومتر) با فرکانس پروازی بالا از مناطق کمتراکم به فرودگاههای مرکزی منتقل کرده و سپس ناوگان بزرگتر جابهجایی مسافر به مقاصد نهایی را به صورت ترانزیتی انجام میدهد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد که صنعت هوانوردی ایران، با اتکا به ظرفیت فروش سالانه بیش از یک میلیارد دلار بلیت، صنعتی خودگردان است که بدون وابستگی به بودجه دولتی، مسیر توسعه پایدار و متوازن خود را در پیش خواهد گرفت.