انتخاب یک بانو به عنوان رئیس هیأت کونگفو و هنرهای رزمی خراسان رضوی
یک بانو به عنوان رئیس هیأت کونگفو و هنرهای رزمی خراسان رضوی، انتخاب شد.
، مرکز خراسان رضوی، مجمع انتخاباتی هیأت کونگفو و هنرهای رزمی خراسان رضوی، با حضور هاشمیمنش رئیس فدراسیون کونگفو و هنرهای رزمی، امیر زارعی سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و ۳۴ عضو مجمع انتخاباتی در محل ادارهکل برگزار شد.
در این مجمع، سه نامزد شامل آقایان وحید صولتی، رضا وظیفهشناس و خانم مولود وطنپرست به بیان برنامهها، اهداف و دیدگاههای خود برای توسعه این رشته در سطح استان پرداختند.
پس از رأیگیری، خانم مولود وطنپرست با کسب ۱۸ رأی از مجموع ۳۴ رأی مأخوذه بهعنوان رئیس هیأت کونگفو و هنرهای رزمی خراسان رضوی انتخاب شد.
همچنین آقای وحید صولتی ۱۵ رأی و یک رأی ممتنع بهدست آورد.