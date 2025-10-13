یک بانو به عنوان رئیس هیأت کونگ‌فو و هنر‌های رزمی خراسان رضوی، انتخاب شد.

انتخاب یک بانو به عنوان رئیس هیأت کونگ‌فو و هنر‌های رزمی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مجمع انتخاباتی هیأت کونگ‌فو و هنر‌های رزمی خراسان رضوی، با حضور هاشمی‌منش رئیس فدراسیون کونگ‌فو و هنر‌های رزمی، امیر زارعی سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و ۳۴ عضو مجمع انتخاباتی در محل اداره‌کل برگزار شد.

در این مجمع، سه نامزد شامل آقایان وحید صولتی، رضا وظیفه‌شناس و خانم مولود وطن‌پرست به بیان برنامه‌ها، اهداف و دیدگاه‌های خود برای توسعه این رشته در سطح استان پرداختند.

پس از رأی‌گیری، خانم مولود وطن‌پرست با کسب ۱۸ رأی از مجموع ۳۴ رأی مأخوذه به‌عنوان رئیس هیأت کونگ‌فو و هنر‌های رزمی خراسان رضوی انتخاب شد.

همچنین آقای وحید صولتی ۱۵ رأی و یک رأی ممتنع به‌دست آورد.