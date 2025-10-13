تاکید رئیس کل دادگستری لرستان برای تشدید برخورد با گرانفروشی
رئیس کل دادگستری لرستان به تعزیرات حکومتی برای تشدید برخورد با گرانفروشی و احتکار دستور داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در راستای صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت اقتصادی شهروندان و در پی افزایش نگرانیها از گرانفروشی و احتکار اقلام ضروری، حجتالاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، طی دستوری ویژه به اداره کل تعزیرات حکومتی استان، خواستار تشدید نظارتها و برخورد قاطع با پدیدههای گرانفروشی و احتکار شد.
در این دستور، بر ضرورت تشکیل تیمهای مشترک بازرسی، افزایش حضور میدانی در بازارها و رسیدگی فوری به گزارشهای مردمی تأکید شده است و مقرر شد شعب ویژهای برای رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط با تخلفات اقتصادی تشکیل شود.
رئیس شورای قضایی استان لرستان با اشاره به اهمیت حفظ ثبات بازار و حمایت از اقشار آسیبپذیر، اظهار کرد: هیچگونه مماشاتی با سودجویان و اخلالگران اقتصادی پذیرفته نیست و دستگاه قضایی با تمام ظرفیت در کنار نهادهای نظارتی خواهد ایستاد.
رئیس کل دادگستری لرستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی تعزیرات حکومتی و دادگستری استان گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.