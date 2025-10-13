شهردار شیراز، با اشاره به توسعه حمل‌ و نقل ریلی در این کلانشهر گفت: در حال حاضر چهار خط مترو و ۲۰ ایستگاه به صورت همزمان در حال اجراست .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، با اشاره به توسعه حمل‌ و نقل ریلی در این کلانشهر گفت: در حال حاضر چهار خط مترو و ۲۰ ایستگاه به صورت همزمان در حال اجراست و شیراز از معدود شهر‌هایی است که چند خط مترو را همزمان میسازد و تکمیل میکند.

او با بیان اینکه فاز نخست خط ۲ مترو شیراز در دو مرحله به بهره‌برداری رسیده است افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا تابستان ۱۴۰۴ خط ۲ به ایستگاه کلبه سعدی برسد. هرچند در مسیر با موانعی نظیر برخورد با چاه آب در میدان اطلسی مواجه شدیم، اما این موانع رفع خواهد شد.

شهردار شیراز همچنین از ادامه عملیات اجرایی در خط ۳ خبر داد و گفت: خط ۳ مترو تا سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری کامل خواهد رسید و هم‌اکنون ایستگاه‌های این خط در حال ساخت است.

به گفته اسدی، ۱۶ ایستگاه عمرانی فعال در خطوط ۲، ۳، ۴ و مسیر ارتباطی خط ۱ به ۴ در حال ساخت است و با تکمیل این پروژه‌ها، سرعت جابه‌جایی شهروندان و پوشش شبکه مترو به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

شهردار شیراز با بیان اینکه در حال حاضر روزانه ۱۲۰ هزار مسافر جابه جا می‌شوند و با تکمیل ۴ خط این تعداد به ۷۰۰ هزار مسافر می‌رسید، تاکید کرد: مترو نه‌تنها دسترسی شهروندان به نقاط مختلف را تسهیل می‌کند، بلکه نقش مهمی در رشد محله‌ها و رونق گردشگری در شهر ایفا خواهد کرد.