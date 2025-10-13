به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقاء سطح دانش فنی کشاورزان و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات باغی عنوان کرد.

شیرزاد کرمی پوسیدگی ریشه، لکه‌برگی، آفات قارچی و ویروسی را از مهمترین بیماری‌های رایج در درختان میوه دانست و افزود: همچنین راهکار‌های علمی و عملی برای پیشگیری و کنترل این بیماری‌ها با استفاده از روش‌های بیولوژیک، شیمیایی و مدیریتی ارائهشد.