باغداران شهرستان فارسان با بیماریهای درختان میوه آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقاء سطح دانش فنی کشاورزان و افزایش بهرهوری در تولید محصولات باغی عنوان کرد.
شیرزاد کرمی پوسیدگی ریشه، لکهبرگی، آفات قارچی و ویروسی را از مهمترین بیماریهای رایج در درختان میوه دانست و افزود: همچنین راهکارهای علمی و عملی برای پیشگیری و کنترل این بیماریها با استفاده از روشهای بیولوژیک، شیمیایی و مدیریتی ارائهشد.