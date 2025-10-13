به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان - مصر در رده بزرگسالان، امیر جعفری ملی پوش کشورمان در دسته ۷۲ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول و دوم موفق به مهار وزنه های ۱۸۶ و ۱۹۳ کیلوگرم شد. او در حرکت سوم وزنه ۲۰۲ کیلوگرمی را مهار کرد و توانست مدال نقره مجموع را از آن خود کند.

تیم ملی بزرگسالان کشورمان با ترکیب حسن پاشاپور، علیرضا ایزدی، محسن بختیار، امیر جعفری، روح اله رستمی، سعید اسکندرزاده، علی اصغر ابارقی، مبین محمدی، علی اکبر غریب شاهی، مهدی صیادی، احمد امین زاده، با هدایت حسین توکلی و احمد ملاحسینی در این رویداد حضور دارد.

مسابقات بخش بزرگسالان ۱۹ تا ۲۶ مهر برگزار می‌شود و روز پایانی آن به رقابت‌های تیمی اختصاص دارد. در مجموع، ۵۴۲ ورزشکار از ۷۱ کمیته ملی پارالمپیک در این رقابت‌ها حضور دارند.