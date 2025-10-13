به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هادی دوست‌طلب، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری، با تأکید بر اینکه سامانه فواد یکی از طرح های ملی در حوزه رسیدگی به شکایات و بر پایه گزارش‌های مردمی و با هدف ارتقای شفافیت، نظارت و پاسخ‌گویی در دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است، گفت: این سامانه با شماره تماس ۱۲۸، امکان ثبت و پیگیری شکایات و مشکلات اداری را برای متقاضیان و شهروندان فراهم می‌کند.

وی افزود: رویکرد اصلی سامانه فواد، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از منظر مردم است؛ به این معنا که شهروندان می‌توانند نحوه عملکرد مدیران، کارشناسان و ارائه‌دهندگان خدمات دولتی را ارزیابی کنند. این سیستم، قضاوت عملکردی دولت را از سطح جامعه دریافت و به دستگاه‌های مربوطه منتقل می‌کند. صرفاً تدوین قوانین موجب اصلاح نظام اداری نیست و می‌بایست «اصلاح فرایندها» بر پایه دریافت بازخورد از شهروندان، موجب تسهیل خدمات به مردم شود.

به گفته سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی، سامانه فواد هم‌اکنون در استان‌های قزوین، البرز و تهران راه‌اندازی شده و امکان ارتباط مستقیم مردم با دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده است.

وی در توضیح عملکرد سامانه گفت: به عنوان مثال، اگر فردی در فرودگاه، آژانس هواپیمایی یا مجموعه‌های خدمات حمل‌ونقل هوایی با ایرادی در روند ارائه خدمت مواجه شود، می‌تواند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۸ گزارش کند. در این حالت، شکایت به‌سرعت به دستگاه مربوطه از جمله سازمان هواپیمایی کشوری ارجاع داده می‌شود و دفتر بازرسی سازمان موظف است ظرف مدت مشخصی پاسخ لازم را ارائه کند.

دوست‌طلب خاطرنشان کرد: سامانه فواد علاوه بر ثبت شکایات، امکان تحلیل، زمان‌بندی، ارزیابی کیفیت خدمات و عملکرد مدیران و کارشناسان را دارد و در صورت بروز کوتاهی در پاسخ، این موارد در سوابق کاری افراد ثبت می‌شود.

وی با اشاره به ابلاغ بخش‌نامه سازمان اداری و استخدامی درباره اجرای این سامانه، گفت: زیرساخت‌های لازم در سازمان هواپیمایی کشوری از منظر ساختار اداری و تکالیف سازمانی فراهم شده و نشست‌های کارشناسی و مدیریتی متعددی در دفتر ارزیابی عملکرد این سازمان برگزار شده است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری در پایان تأکید کرد: این سازمان با جدیت در مسیر ارتقای پاسخ‌گویی، شفافیت و اصلاح نظام اداری گام برمی‌دارد و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با شرکت‌های هواپیمایی و سایر ذی‌نفعان صنعت، اجرای کامل سامانه فواد در تمامی بخش‌های مرتبط صنعت هوانوردی را محقق کنیم.