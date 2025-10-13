اجرای جدی طرح محله محور با مشارکت مردمی در کهگیلویه و بویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح محله محور مبتنی بر مشارکت مردمی در محلههای شهرهای استان با جدیت اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، یداله رحمانی در نشست طرح محلهمحور، اظهار داشت: یکی از اهداف اولیه این طرح، همگرایی و هدایت همه توانمندیها در مسیری واحد برای دستیابی به کارآمدی لازم و حل اساسی مشکلات است.
وی افزود: دستورالعمل اولیه طرح محلهمحور به حوزههای مختلف ارسال، نظرات دریافت و جمعبندی نهایی شد و این جمعبندی در همایش استانداران با حضور رئیسجمهور مطرح و تأکید ویژهای بر آن داشتند و در نهایت، عنوان برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور برای آن انتخاب و به عنوان مبنای کار ابلاغ شد.
وی، مهمترین اهداف و ارکان این طرح را جلب مشارکت مردم، ارتقای امنیت و حل مسائل محلی، محوریت مساجد و جلب مشارکت مردم دانست و ابراز داشت: اصل بحث به کارگیری مشارکت مردم در فرآیند پیشرفت و توسعه کشور و رفع مسائل و مشکلات مناطق مختلف است.
رحمانی، ارتقای امنیت، شناسایی و حل مسائل و مشکلات محلههای مختلف اعم از شهری و روستایی را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت نهادها، گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهایی مانند آموزش و پرورش، ورزش جوانان، مساجد، بسیج، شبکه بهداشت و درمان، هلال احمر، بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، شعب قضایی و بنیادها که تقریباً در همه محلات حضور دارند، اساس کار است.
رحمانی با بیان اینکه در اجرایی طرح باید سازماندهی جدید اتفاق بیفتد، تصریح کرد: با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیتهای سایر نهادها و ساختارهای موجود، طرح وارد مرحله اجرا میشود.
وی، ایجاد رقابت مثبت بین محلات را از دیگر مزایای طرح دانست و یادآور شد: رقابت مثبت بین محلات، ایجاد همافزایی و بکار گیری خلاقیتها برای اجرای طرح انگیزه ایجاد میکند.
رحمانی ادامه داد: در هر محله یک کمیته راهبری با محوریت مسجد و با عضویت معتمدین محله، نمایندگان نهادهای مستقر، خیرین و افراد دارای تخصص و تجربه تشکیل میشود که این کمیته از پنج نفر در محلات کوچک تا تعداد بیشتری در محلات بزرگتر متغیر است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: تلاش بر این است با همت و همدلی همه نهادها استان به یکی از استانهای پیشرو در اجرای این سیاست تبدیل شود.