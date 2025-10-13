مرمت قلعه پشتاب در آذربایجان شرقی، گامی مهم در مسیر حفاظت و بهره‌برداری گردشگری از این اثر ارزشمند است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی از آغاز عملیات ایمن‌سازی، مرمت و ایجاد مسیر دسترسی در قلعه تاریخی پشتاب شهرستان هوراند خبر داد و گفت : عملیات ایمن‌سازی، مرمت و ایجاد مسیر دسترسی در قلعه تاریخی پشتاب شهرستان هوراند ، با همت اداره‌ کل میراث فرهنگی استان و با هدف تسهیل بازدید گردشگران و افزایش ایمنی در بخش‌های مرتفع و صعب‌العبور قلعه آغاز شده است.

احمد حمزه‌زاده ضمن اشاره به اهمیت تاریخی این بنای ارزشمند افزود: قلعه پشتاب یکی از آثار شاخص شمال‌شرق آذربایجان شرقی است که در دل صخره‌های طبیعی و بر فراز ارتفاعات سنگی شهرستان هوراند بنا شده است و جلوه‌ای از هوش و توان مهندسی مردمان گذشته را به نمایش می‌گذارد.

وی گفت: بر اساس شواهد تاریخی، این دژ کهن به دوران ساسانیان یا اوایل اسلام بازمی‌گردد و در دوره‌های مختلف به‌عنوان پناهگاه نظامی و استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته است. معماری منحصر‌به‌فرد قلعه شامل اتاق‌ها و دالان‌های صخره‌ای است که در دل کوه تراشیده شده‌اند.

حمزه‌زاده تأکید کرد: با تکمیل عملیات مرمت، ایمن‌سازی و آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری، مجموعه تاریخی قلعه پشتاب به‌زودی آماده استقبال از گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.

مجموعه تاریخی قلعه پشتاب یکی از دژهای کهن در شهرستان هوراند استان آذربایجان شرقی است که بر بالای یک کوه صخره‌ای قرار گرفته و آثاری چون پلکان و اتاقک‌های کنده شده بر سنگ ، از بقایای آن است.