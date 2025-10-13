رئیس کمیته ملی پارالمپیک: تشکیل فدراسیون مستقل پارادوومیدانی، سرمایه گذاری در این رشته مادر را افزایش داده و به ارتقای جایگاه ایران در رقابت‌های بین‌المللی منجر خواهد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به اهمیت پارادوومیدانی در ورزش‌های پارالمپیکی، اظهار داشت: دوومیدانی یکی از رشته‌های اصلی و پایه‌ای ورزش جهان است و از آن به عنوان مادر همه رشته‌های ورزشی یاد می‌شود. این ویژگی در ورزش‌های پارالمپیکی نیز صادق است. دوومیدانی نقشی تعیین‌کننده در توسعه ورزش کشور‌ها دارد و در رویداد‌های بین‌المللی همچون المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پاراآسیایی، بیشترین سهم مدال‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: در ایران، پارادوومیدانی در سال‌های اخیر پیشرفت‌های ارزشمندی داشته است، اما با جایگاهی که می‌توانیم و باید در آن باشیم، فاصله زیادی داریم. اگر بگویم پاشنه آشیل حضور قدرتمند ما در رقابت‌های آینده، توجه ویژه به پارادوومیدانی است، اغراق نکرده‌ام.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به وضعیت کنونی این رشته، گفت: در حال حاضر پارادوومیدانی در قالب دو فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان و نیز نابینایان و کم‌بینایان فعالیت می‌کند. این در حالی است که هر یک از این فدراسیون‌ها رشته‌های متعددی را تحت پوشش دارند و باید به نیاز‌ها و مسائل آنها نیز رسیدگی کنند.

کارگری با بیان اینکه تشکیل فدراسیون مستقل پارادوومیدانی دو پیامد مثبت خواهد داشت، افزود: اول آنکه این رشته مادر از نظر اعتبارات، زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی تخصصی و توجه رسانه‌ای، جایگاه شایسته‌تری خواهد یافت. دوم آنکه فدراسیون‌های جانبازان و نابینایان فرصت و تمرکز بیشتری برای توسعه سایر رشته‌های زیرمجموعه خود خواهند داشت.

وی گفت: استقلال فدراسیون پارادوومیدانی بدون تردید انگیزه ورزشکاران و مدیران این رشته را برای توسعه و پیشرفت آن در سطح بین‌المللی افزایش خواهد داد. این اقدام جایگاه ایران را در سطح جهانی ارتقا می‌دهد و موجب گسترش کمی این رشته در میان جانبازان و توان‌یابان کشور می‌شود.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک افزود: با توجه به اجماع نظر و همراهی موجود در این زمینه، یقین دارم این اقدام مؤثر و آینده‌ساز خواهد بود. ان‌شاءالله با مدیریت و حمایت وزیر ورزش و جوانان، شاهد تحقق و اجرای این تصمیم ارزشمند خواهیم بود.