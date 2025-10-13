به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، وجیهه محمدی فلاح روز دوشنبه به مناسبت فرارسیدن روز جهانی نابینایان گفت: با انجام غربالگری بینایی کودکان در استان البرز، سالانه از اختلالات بینایی حدود چهار هزار کودک پیشگیری می‌شود.

وی گفت: بیماری تنبلی چشم یک اختلال اکتسابی بینایی یکطرفه و گاه دوطرفه است که پس از رفع هرگونه عیب انکساری و یا ضایعه ارگانیک در چشم برطرف نشده و کماکان باقی می‌ماند. این بیماری اگر به موقع درمان نشود فرد را از یک یا هر ۲ چشم بسیار کم بینا و یا نابینا خواهد کرد ولی در صورت درمان به موقع قابل پیشگیری است.

محمدی فلاح اضافه کرد: بهترین سن برای تشخیص و درمان این بیماری قبل از شش سالگی است و این اختلال اگر دیر تشخیص داده شود، درمان آن دشوارتر و میزان بهبودی کمتر خواهد بود به طوری که اگر درمان در سنین ۱۰ تا ۱۲ سالگی آغاز شود دید کامل نخواهد شد.

وی ادامه داد: در بیشتر موارد ظاهر چشم تنبل طبیعی به نظر می‌رسد و هیچ نشانه‌ای از بیماری در آن دیده نمی‌شود، اما گاهی با علائمی از قبیل توجه بیشتر با یک چشم، مالیدن چشم‌ها، پلک زدن زیاد بروز می‌کند که تنها راه پیشگیری از بیماری تنبلی چشم، تشخیص به موقع عوامل ایجاد کننده آن است.

محمدی فلاح تاکید کرد: انتظار ما از والدین کودکان سه تا ۶ سال این است که در سال جاری این فرصت طلایی را از دست ندهند و با مراجعه به پایگاه‌های سنجش بینایی، سلامت بینایی را به کودکانشان هدیه دهند و برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت بهزیستی استان البرز مراجعه نمایند و یا با بهزیستی شهرستان مربوطه و مجریان برنامه پیشگیری از تنبلی چشم تماس حاصل کنند.

مدیرکل بهزیستی استان البرز یادآورشد: در سال گذشته نیز ۹۵ هزار و ۴۵۷ کودک البرزی معادل ۱۰۰ درصد کودکان تحت پوشش برنامه غربالگری بینایی قرار گرفتند.