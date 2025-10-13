دومین جشنواره‌ی سراسری شعر و داستان دانشگاه آزاد اسلامی کشور امروز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، با معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رییس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان به عنوان میزبان اختتامیه‌ی این جشنواره گفت: در دومین جشنواره‌ی سراسری شعر و داستان دانشگاه آزاد اسلامی کشور، ۴۸۰ شاعر و نویسنده از سراسر کشور، حدود هزار و ۷۰۰ اثر در قالب داستان، شعر نیمایی و شعر سنتی به دبیر خانه‌ی جشنواره ارایه دادند.

مجتبی ملکی چوبری افزود: از مجموع این آثار ارایه شده به دبیر خانه‌ی جشنواره، ۷۰۰ اثر درخصوص شعر نیمایی، ۵۰۰ اثر داستان و ۵۰۰ اثر نیز شعر سنتی بود.

به گفته‌ی وی هیئت داوران پس از بررسی آثار ارسال شده در نهایت ۱۳ اثر را به عنوان آثار برتر برگزیدند و از صاحبان آثار در مراسم امروز قدردانی شد.

نماینده‌ی ولی فقیه در گیلان در این مراسم به تشریح روند بکارگیری شعر و ادب فارسی در اعتلای فرهنگ دینی این مرز و بوم پرداخت و افزود: هنر جامعه‌ی ایرانی این است که مولفه‌های مختلف هنر از جمله شعر و ادبیات را به خدمت دین گرفت و زمینه‌ی اعتلای جامعه‌ی اسلامی را فراهم کرده است.

آیت الله فلاحتی اضافه کرد: این روند پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و در بستر بکارگیری خلاقیت‌های متنوع جامعه‌ی ایرانی بیش از هر زمانی به حصول نتیجه مطلوب منتهی شده است.

امام جمعه‌ی رشت در ادامه بر لزوم پرهیز از بکارگیری واژگان بیگانه در محاورات و مکتوبات فارسی تاکید کرد و گفت: این نقیصه، همچون تهدیدی ست که می‌تواند ریشه‌های ادبی زبان فارسی را تحت شعاع واژگان بیگانه قرار داده و اصالت این زبان را تهدید نماید.

فرزاد جهانبین، معاون فرهنگی – دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز در این مراسم دانشگاه را نبض حیات جامعه دانست و با بیان اینکه نمی‌توان نسبت به سرمایه‌های ادبی و هنری فرهنگ ایرانی از قبیل شعر، داستان و هنر بی تفاوت بود، گفت: ملتی که در کنار کلام الهی از گنجینه‌های ادبی کم نظیری، چون مثنوی معنوی، دیوان حافظ و اشعار سعدی بهره می‌برند، هیچ دشمنی نمی‌تواند به آنها غلبه کرده و فرهنگ سلطه را به آنها تحمیل نماید.

سیدحمید مهدیون ، مدیرکل فرهنگی – اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز گفت: دومین جشنواره‌ی سراسری شعر و داستان دانشگاه آزاد اسلامی با هدف شناسایی و تبلور استعداد‌های هنری و قریحه‌ی سرایش جامعه‌ی دانشجویی دانشگاه آزاد برگزار شده است و در سال‌های آینده تداوم خواهد داشت.

عباس محمدی، رییس باشگاه رشد استعداد‌های هنری و ادبی جوان دانشگاه آزاد نیز گزارشی از فعالیت‌های سه ساله‌ی این باشگاه پس از شکل گیری ارایه داد و افزود: باشگاه رشد استعداد‌های هنری و ادبی جوان این دانشگاه راه اندازی شده تا روند فعالیت‌ها و برنامه‌های دانشگاه آزاد همراه با حوزه‌های آموزشی و پژوهشی به سوی تربیت نسلی در تراز تمدن نوین اسلامی منتهی شود.

علی آبان، منتقد ادبی و از داوران دومین جشنواره‌ی سراسری شعر و داستان دانشگاه آزاد اسلامی نیز ارتقاء کیفی آثار ارایه شده در جشنواره‌ی امسال را از وجوه تمایز آن در قیاس با جشنواره‌ی سال گذشته در سمنان عنوان کرد و افزود: تداوم این روند می‌تواند زمینه ساز تربیت نسل جدیدی از شاعران و نویسندگان خوش ذوق جامعه‌ی دانشجویی برای حفاظت از زبان و ادب فارسی باشد.

درپایان این مراسم از دو جلد کتاب مجموعه‌ی اشعار و داستان‌های ارایه شده در دومین جشنواره سراسری شعر و داستان دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شد.