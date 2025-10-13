پخش زنده
جمیله علمالهدی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در نشست هم اندیشی زنان و جنگ گفت: که مبارزه امروز زنان برای احقاق حقوقشان دیگر شبیه گذشته نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جمیله علمالهدی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در این نشست گفت: بزرگترین چالش زنان در دنیای امروز، مردان یا نظامهای قدیمی مردسالاری نیستند، بلکه ساختارهایی هستند که بر همه چیز (زن و مرد) حاکم شدهاند؛ یعنی «اخلاق اداری، شرکتی و سرمایهمحور». این ساختارها، انسانها را صرفاً بر اساس رقابت و وظیفه میبینند و تفاوتی میان زن و مرد در سازمانها قائل نمیشوند.
وی افزود: تلاشهای گذشته زنان را از «حبس خانگی» خارج کرد، اما آنها را به «حبس در اداره و سازمان» انداخت. فقر و مشکلات زنان نه تنها کم نشده، بلکه شکل جدیدی به خود گرفته است.
علم الهدی تصریح کرد: در هر جنگی، زنان در واقع «حافظان صلح» هستند. همانطور که در خانواده سعی میکنند تعادل را حفظ کنند، نقش آنها در جامعه نیز باید متمرکز بر ایجاد تعادل و مذاکره (به جای درگیری مستقیم) باشد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: ریشه این مشکلات در دوگانهسازیهای فلسفه مدرن است که زن و مرد را در تقابل هم قرار میدهد. راه حل اساسی این است که زن، خانه را نه صرفاً محل زندگی (لانه)، بلکه «بیتالله» (خانهای با مبنای توحیدی و اخلاقی عمیق) تعریف کند تا از این رقابتهای بیپایان رها شود.