سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرد:۳۱۳ هزار هکتار از اراضی زراعی استان به کشت محصولات پاییزه، از جمله گندم، جو و دانه‌های روغنی (کلزا و کاملینا) اختصاص یافته است.

اختصاص ۳۱۳ هزار هکتار به کشت پاییزه؛ گندم و جو در صدر محصولات استراتژیک استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، سعید برجی گفت: حدود ۲۱۹ هزار هکتار از سطوح زیرکشت پاییزه دراستان اراضی دیم و مابقی اراضی آبی است.

اوگفت: عمده تلاش و سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی در سال جاری، بر افزایش عملکرد در واحد سطح متمرکز شده و از لحاظ سطح زیرکشت تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نداریم.

برجی در خصوص حمایت از کشاورزان افزود: توزیع انواع بذر گواهی شده و نهاده‌های کشاورزی به ویژه کود شیمیایی (ازته و فسفاته) در دستور کار قرار دارد.

سرپرست معاونت تولیدات گیاهی استان ضمن تاکید بر اهمیت زمان، از کشاورزان خواست تا کشت محصولات خود را به موقع انجام داده و حتماً در استفاده از بذر گواهی و ضدعفونی شده و مشاوره‌های ترویجی و نوین فنی کارشناسان جهاد کشاورزی را در نظر بگیرند.