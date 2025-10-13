به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی تکواندو بانوان با هفت ورزشکار در پیکار‌های جهانی ووشی چین شرکت می‌کند.

این ورزشکاران بیش از ۶ ماه در اردو‌های تدارکاتی و مستمر شرکت کرده‌اند و بعد از چند مرحله مسابقه گزینشی انتخاب شده‌اند.

تیم ملی قرار است، ۲۷ مهر عازم رقابت‌های جهانی شود. پیکار‌های جهان از دوم تا هشتم آبان در ووشی چین برگزار می‌شود.

سعیده نصیری، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه، نسترن ولی زاده و ملیکا میرحسینی ملی پوشان اعزامی به این مسابقات هستند.