به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،با پیگیری‌های نیروهای دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق لرستان، پرسنل عملیاتی برق زاغه و توزیع برق منطقه یک خرم‌آباد و در هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی، یک محل استخراج غیرمجاز رمزارز در روستای «طالقان» خرم‌آباد شناسایی و جمع‌آوری شد.

در جریان این عملیات، شش دستگاه ماینر فعال که به‌صورت غیرقانونی از برق عمومی برای استخراج رمزارز استفاده می‌کردند، کشف و ضبط شد.

بر اساس اعلام شرکت توزیع برق لرستان، فعالیت مزارع غیرمجاز رمزارز باعث افزایش مصرف برق، فشار بر شبکه، و ایجاد نوسانات در تأمین انرژی مشترکان می‌شود. به همین منظور، تیم‌های بازرسی و حراست شرکت، طرح‌های شناسایی و برخورد با مصرف‌کنندگان غیرمجاز برق را در سطح استان با جدیت دنبال می‌کنند.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک از استخراج رمزارز غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.