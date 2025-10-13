رئیس پلیس راه استان همدان گفت: با اجرای اقدامات ایمن‌سازی در راه‌های استان، شاهد کاهش ۱۱ درصدی تلفات جاده‌ای در هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ارسلان سرمدی با اشاره به رفع نقاط حادثه‌خیز افزود: از ۵۲ نقطه حادثه‌خیز مصوب استان همدان، تاکنون ۴۵ نقطه به طور کامل رفع شده و ۷ نقطه باقی‌مانده نیز حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

او تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد از تصادفات منجر به فوت در استان همدان مربوط به خروج از جاده و واژگونی است که مهم‌ترین علل آن خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان و عدم رعایت سرعت مطمئنه است.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی استان همدان هم در حوزه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز این استان گفت: تا کنون ۱۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه و برای تکمیل نقاط باقی‌مانده، ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است و در سه ساله اخیر ۷۲ نقطه شناسایی و اصلاح شده است.

ابوالفضل ایرجی امین در مورد طرح‌های در دست اجرا افزود: چهار نقطه باقی‌مانده شامل تقاطع پادگان شهید قهرمان در محور همدان-کرمانشاه، تقاطع آق حصار، دوربرگردان آق حصار و محدوده حرفه روعان در محور همدان-رزن هستند که عملیات اصلاح هندسی در این محور‌ها در حال انجام است.