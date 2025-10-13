نقش رستم به عنوان مهمترین آلبوم سنگی جهان ۳ هزار و ۵۰۰ سال تاریخ ایران را بر سینه ستبر کوه روایت می‌کند.

نقش رستم، تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان

نقش رستم، تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نقش رستم مجموعه‌ای باستانی در زنگی‌آباد واقع در شمال شهرستان مرودشت استان فارس ایران است که در فاصله ۶ کیلومتری شمال تخت جمشید قرار دارد.

در این اثر تاریخی، چهار آرامگاه از شاهان هخامنشی در ارتفاع بالا و در دل کوه ساخته شده که مهمترین آنها آرامگاه داریوش بزرگ است.

این مجموعه باستانی یادمان‌هایی از ایلامیان، هخامنشیان و ساسانیان را در خود جای داده است.