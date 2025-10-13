رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان گفت اجرای نظام‌مند و سالانه برنامه پایش عملکرد یادگیریاین هر سال در دو نوبت به صورت متمرکز طراحی و در کلیه مدارس تحت پوشش سازمان عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام یاوری گفت: هدف اصلی از برگزاری این پایش، بررسی و رصد دقیق عملکرد آموزشی هر مدرسه و میزان تحقق اهداف آموزشی تعیین‌شده است. نتایج این ارزیابی، مبنای علمی برای انجام مداخلات آموزشی هدفمند و بهبود مستمر کیفیت در هر واحد آموزشی است.

وی افزود: در این برنامه، مدارس با یکدیگر مقایسه نمی‌شوند. معیار و شاخص اصلی ما برای سنجش موفقیت هر مدرسه، مقایسه عملکرد فعلی آن با وضعیت قبلی خودش و رصد روند پیشرفت آن در طول زمان است. این نگاه تحولی، به ما کمک می‌کند تا بر رشد و ارتقای کیفی هر مدرسه متمرکز شویم.

یاوری گفت: این فعالیت کاملا در راستای تحقق اهداف تربیتی «الگوی تربیتی سمپاد» طراحی شده است. پایش عملکرد، ابزاری استراتژیک برای اطمینان از حرکت هماهنگ مدارس در مسیری است که در نهایت منجر به دستیابی دانش‌آموزان به شایستگی‌های پیش‌بینی‌ شده در این الگو خواهد شد.

وی افزود: این برنامه به صورت کاملا متمرکز توسط سازمان طراحی و پایش می‌شود و در سطح تمامی مدارس کشور که شمار آن‌ها به حدود ۷۴۰ مدرسه می‌رسد، به اجرا درمی‌آید. این هماهنگی ملی، امکان مدیریت یکپارچه و اعمال سیاست‌های بهبود کیفیت در گستره ای وسیع را فراهم می‌سازد.

یاوری گفت: برنامه پایش عملکرد یادگیری سمپاد، یک آزمون تشخیصی است و نتایج آن تاثیری در نمرات پایانی دانش‌آموزان ندارد. این برنامه برای دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا یازدهم و با هدف ارائه بازخورد دقیق به مدیران، معلمان و خانواده‌ها برای تقویت فرآیند یاددهی-یادگیری برگزار می‌شود.