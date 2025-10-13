رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران گفت: مسیر زندگی یک شبکه جذاب و پاک برای حمل و نقل است و فراتر از بحث تفریح و ورزش می‌تواند یک مد حمل و نقل پاک برای طی مسیر‌های درون شهری باشد

عبدالمطهر محمدخانی، در نشست خبری که صبح امروز -دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴- در محل تجهیز کارگاه طرح دوگاز برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته تهران، گفت: تمام تلاش خود را انجام دادیم و خواهیم داد که تهرانی دوست داشتنی تری را برای مردم رقم بزنیم و سعی ما بر این است که این جریان در تمام حوزه‌ها برقرار باشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما

محمدخانی با بیان اینکه در ایام پیش رو افتتاح طرح‌های متعددی را داریم که به تدریج انجام خواهد شد، یادآور شد: افتتاح چند بزرگراه، اضافه شدن واگن‌های ملی و وارداتی مترو، افزایش تعداد اتوبوس‌های برقی، اتوبوس‌های دو کابین و اتوبوس‌های سه کابین، تاکسی‌های برقی، افتتاح بوستان‌ها و اجرای طرح زباله سوز از جمله برنامه‌های پیش روی شهرداری تهران است.

مدیریت حریم پایتخت طبق قانون با شهرداری تهران است

سخنگوی شهرداری تهران در مورد وضعیت حریم پایتخت، گفت: حریم مسئله‌ای چند وجهی است و به نظر می‌رسد رویه نادرستی شکل گرفته که گریبانگیر شهر و مردم خواهد شد. طبیعی است که اگر این روند ادامه داشته باشد عواقب زیادی خواهد داشت.

وی با اعلام اینکه تهران یکی از ۳۰ ابرشهر دنیاست، تصریح کرد: اینکه برای یکی از ابرشهر‌های دنیا و پایتخت کشور، حداقل حق قانونی ساکنان شهر را رعایت نکنیم و حریم نداشته باشیم و امکان توسعه بی رویه شهر ایجاد شود، ظلم به تک تک شهروندان است. شهرداری تهران و در سطح کلان، مدیریت شهری از حقوق قانونی مردم در این زمینه دفاع خواهد کرد.

محمدخانی همچنین خاطرنشان کرد: قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۵۲ که دستگاه قضایی نیز به آن استناد کرده، مدیریت حریم شهر تهران را با اختیار کامل به شهرداری واگذار کرده است و متن کامل این قانون وجود دارد. فارغ از بحث‌ها و اختلاف نظرها، قانون تکلیف را مشخص می‌کند. اگر قرار بر این باشد قانون ملاک عمل قرار بگیرد، تکلیف اینکه چه نهادی و چه کسانی بر قانون تأکید دارند و چه کسانی خلاف آن عمل می‌کنند، مشخص است.

گسترش مسیر سرزندگی طی ماه‌های آتی

محمدخانی در خصوص ادامه طرح مسیر سرزندگی هم گفت: وعده گسترش این مسیر را دادیم طرحی که در منطقه ۲ آغاز به کار کرده و این‌مسیر ادامه خواهد داشت. بر همین اساس تا ماه‌های آینده از منطقه ۲ وارد منطقه ۶ و دربخش غربی وارد منطقه ۵ و سپس منطقه ۲۲ خواهد شد. امیدواریم این مسیر به ۱۰۰ کیلومتر برسد و در سال‌های آینده افزایش پیدا کند. این یک شبکه جذاب و پاک برای حمل و نقل است و فراتر از بحث تفریح و ورزش می‌تواند یک مد حمل و نقل پاک برای طی مسیر‌های درون شهری باشد. این مسیر از جنوب با احداث پل روی بزرگراه شهید چمران وارد برج میلاد و بوستان گفت‌و‌گو می‌شود و از بخش غربی وارد بوستان جوانمردان می‌شود. اگر این طرح انجام شود ما در یک مسیر جذاب از منتهی الیه منطقه ۲۲ به مرکز شهر در منطقه ۶ خواهیم رسید.

براساس قانون و به نفع مردم عمل می‌کنیم، چون مخالف فریزکردن تهرانیم

محمدخانی در پاسخ به پرسشی در مورد نصب بنر‌هایی در یکی از مناطق مبنی بر فروش تراکم، گفت: شهرداری تهران خود را موظف می‌داند که قوانین را رعایت کند و ذیل مدیریت شورای شهر اقدامات را انجام دهد. معاونت شهرسازی شهرداری بیانیه شفافی را منتشر کرد و همانطور که شهردار تهران بار‌ها و بار‌ها تأکید کرده سخنان رئیس شورای شهر فصل الخطاب است.

وی ادامه داد: در برخی از رسانه‌ها فضایی در مورد تراکم فروشی شکل گرفت و این موضوع فارغ از اینکه تا چه اندازه درست است یا غلط، باید مورد بحث علمی صورت بگیرد. رویکردی وجود داشت که بر اساس آن باید تهران را فریز و سکونت در آن را فریز کرد. شهرداری تهران مخالف این رویه است. اگر قرار باشد این رویکرد شهرداری با برچسب تراکم فروشی متهم شود، ابایی نداریم. ما بر اساس قانون و به نفع مردم عمل می‌کنیم.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری با بیان اینکه اگر تقاضا و عرضه مسکن کاهش پیدا کرده به دلیل همان رویکرد فریز کردن ساخت و ساز بود، یادآور شد: رونق ساخت و ساز با تمرکز بر بافت فرسوده سیاست شهرداری تهران است. وضعیتی که می‌بینیم نتیجه شعار‌های جذابی است که افراد داده‌اند. اگر بحران افزایش پیدا کرده شاهد تصمیم سازی چه افرادی بوده است. همه این موضوعات کنار هم شفاف و مشخص است. ما به دنبال ارزان سازی شهر برای طبقات کم برخوردار هستیم. باید به دنبال این باشیم که قیمت مسکن کاهش یابد. به هر شکل هر اقدامی که در چارچوب قانون منجر به رونق بازار مسکن شود، مورد استقبال شهرداری خواهد بود و ابایی از فضاسازی‌های رسانه‌ای در این زمینه نداریم.

شهرداری آماده همکاری با سایر دستگاه‌ها برای ایمن‌سازی مدارس است

وی درباره واگذاری وظایف دولت به شهرداری در بخش‌های مرتبط با بحران در موضوع ایمن سازی و مقاوم سازی‌ها به ویژه در مدارس گفت: رویکرد شهرداری در این ۴ سال زیربار مسئولیت رفتن و مدیریت مسائلی است که در شهر مسئولیت واحدی درباره آن وجود ندارد. از قرارگاه اجتماعی آسیب‌های اجتماعی گرفته تا بازسازی پس از جنگ که شهرداری به صورت فراقانونی مسئولیت‌پذیری کرده است.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: یکی از موضوعات ما موضوع مدارس دولتی است. فرسودگی مدارس دولتی در شهر تهران در مقایسه با سایر شهر‌های کشور بیشتر است و شهرداری سهمی از نوسازی مدارس را در درجه اول عهده دار شد. در مرحله بعد پیشنهادی که شهرداری داد این بود که مدیریت شهری موضوع ساخت مدارس را برعهده بگیرد. کاری که با سیاست‌های دولت برای واگذاری برخی از امور نیز همسو است؛ بنابراین شهرداری آماده است یک کار ترکیبی را با همکاری سایر دستگاه‌ها برای حل این مشکل انجام دهد.

ورود بسته اول اتوبوس‌های دو کابین هفته آینده

محمدخانی در مورد نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، افزود: وضعیت حمل و نقل عمومی شهر تهران با وضعیت مطلوب فاصله دارد و از روز اول دوره ششم، شهردار و رئیس شورای شهر تهران به این موضوع اشاره کرده‌اند. تهران به ۱۱ هزار اتوبوس نیاز دارد و ما تهران را در شرایطی تحویل گرفتیم که هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در تهران فعال بود.

وی گفت: این در شرایطی بود که اگر می‌خواستیم به ظرفیت داخلی اتکا کنیم، ۲۰ سال زمان نیاز داشتیم تا فاصله با حد مطلوب را کاهش دهیم. شهرداری با تدبیر شورای شهر در سه سال پیاپی نزدیک به نیمی از بودجه خود را به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص داد و شهردار تهران دو سفر به چین برای بررسی وضعیت تولید در چین و عقد قرارداد برای واردات واگن، اتوبوس و تاکسی داشت. با شرکت‌های داخلی که بعضاً خوش قولی یا بدقولی داشتند، قرارداد امضا شد.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: مردم امروز شاهد این هستند که تعداد زیادی اتوبوس وارد شهر شد. تعداد ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی فعال در شهر هستیم و امیدواریم تعداد آن تا پایان سال دوبرابر شود. اتوبوس‌های دو کابین بسیار با کیفیتی نیز از بهترین و معتبرین شرکت تولیدکننده اتوبوس خریداری شده که بسته اول آن هفته آینده وارد کشور خواهد شد و تا پایان سال ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین در شهر فعالیت خواهند کرد. امیدواریم پس از بررسی ها، اتوبوس‌های سه کابین نیز به شهر اضافه شود.

وی با بیان اینکه در هفته‌های آتی تعدادی از ایستگاه‌های مترو به بهره برداری خواهند رسید، خاطرنشان کرد: اگر بخش‌های توسعه‌ای را در نظر نگیریم، خطوط هفت گانه مترو تا پایان سال تکمیل خواهند شد. در بخش تأمین قطار نیز در تلاش هستیم امسال دو رام از قطار‌های چینی را وارد و دو رام قطار ملی را تأمین کنیم. پس از آغاز این روند، هر ماه دو تا سه رام قطار به ناوگان مترو اضافه خواهد شد.

محمدخانی همچنین تصریح کرد: تاکسی‌های برقی نیز در شهر فعال شدند و هفته گذشته هم تاکسی‌های برقی شاسی بلند فعالیت خود را آغاز کردند. این موارد بخشی از تلاش‌های شهرداری برای کاهش دغدغه ترافیک و آلودگی هوای پایتخت است. امروز تعداد اتوبوس‌ها قابل مقایسه با آغاز دوره نیست و در حال دو برابر شدن است. شهرداری در این عرصه متوقف نشده است.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: برخی رسانه‌ها در مورد سخنان شهردار تهران در خصوص ناکارآمدی تحریم مواضعی داشتند. روشن است که در روز‌هایی که جامعه رسانه‌ای درگیر موضوع اسنپ بک بود، شهرداری ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برقی وارداتی را رونمایی کرد و این در حالی بود که برخی می‌گفتند که مراودات با اسنپ بک قطع می‌شود. این اتوبوس‌ها رونمایی و اعلام شد که روند آن ادامه دار خواهد بود.

وی با بیان اینکه مسیر روشن و شفاف است، گفت: مدیریت شهری دوره ششم نشان داده که در حوزه حمل و نقل عمومی فراتر از موانع موجود همچون تحریم و تورم، مسیر را پرقدرت ادامه می‌دهد و سعی می‌کند موانع را برطرف کند.

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص خانه اندیشمندان و آخرین وضعیت آن عنوان کرد: درباره موسسه خصوصی خانه اندیشمندان، همان‌طور که بار‌ها گفته شده شهرداری تهران آمادگی دارد از این موسسه خصوصی در کنار سایر فعالان حوزه اندیشه میزبانی کند. شهرداری در همه بخش‌ها و ظرفیت‌ها از جمله ساختمان خیابان ورشو میزبان فعالان حوزه اندیشه هست و خواهد بود و قائل به انحصار برای یک موسسه خصوصی نیستیم. در همان ساختمان امکان فعالیت این موسسه البته در کنار سایر مجموعه ها، گروه ها، اتاق‌های فکر و نهاد‌ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه این ساختمان متعلق به مردم و شهرداری است، ادامه داد: از ابتدا ایده شهردار تهران این بود که یک فضای اشتراکی درباره استفاده گروه‌های اندیشه ورز داشته باشیم نه این که فقط یک بخش خصوصی متولی این ساختمان باشد.

افزایش و ارتقای شاخص‌های بین المللی‌تر شدن تهران

محمدخانی در پاسخ به سوالی درباره دلیل قرارگیری شهر تهران در مجمع شهر‌های تاریخی توضیح داد: یکی از موضوعاتی که از روز‌های ابتدایی مدنظر قرار دادیم افزایش و ارتقای شاخص‌های بین المللی‌تر شدن تهران بود. یکی از آنها عضویت فعال تهران در سازمان‌های بین المللی است. در این دوره ۴ یا ۵ سازمان بین المللی را برای عضویت تهران پیگیری کردیم که پیش از این عضویت تهران در آنها وجود نداشت که از طرف آن سازمان‌ها نیز استقبال شد.

وی اضافه کرد: یکی از این نهاد‌ها سازمان بین المللی شهر‌های تاریخی است که به غلط این تعبیر شد که باید به سراغ شهر‌هایی مانند اصفهان و یزد و شیراز و سایر شهر‌ها برویم ما هم این نظر را داریم که این شهر‌ها هم باید عضو شوند و هر چقدر شهر‌های بیشتری در این سازمان وجود داشته باشند نام ایران بیشتر طنین انداز می‌شود، اما به این معنا نیست که تهران نباید در آن سازمان حضور داشته باشد. تهران یک سابقه ۲۴۰ ساله پایتختی دارد و یک سابقه چند هزار ساله به عنوان وجود تمدن در این مکان وجود دارد پس چرا تهران نباید در این سازمان حضور داشته باشد.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران گفت: در رویداد‌هایی که این سازمان برگزار کرده در سال‌های اخیر شهرداری تهران حضور فعال داشته و گفت و گوی‌های کارشناسی با آن سازمان داشتیم و امیدواریم کرسی‌های جدی‌تری در این سازمان و سایر سازمان‌ها داشته باشیم.

شهرداری همواره کنار دولت است

محمدخانی در مورد کمک‌های شهرداری به دولت و مطرح شدن این موضوع از سوی یکی از اعضای شورا که باید توقع نهاد‌ها از شهرداری کاهش یابد، یادآور شد: به نظر می‌رسد دوره این نوع اظهارنظر‌ها گذشته است؛ ما یک جنگ تمام عیار با وحشی‌ترین و عجیب و غریب‌ترین شبه انسان‌های کره زمین را تجربه کردیم و شرایط نشان داد که همبستگی تا چه اندازه ضرورت دارد.

وی ادامه داد: ما در دولت شهید رئیسی و به همان میزان در دولت دکتر پزشکیان در کنار دولت هستیم. شخص رئیس جمهور نیز کنار شهردار تهران است و این فهم بین رئیس جمهور و شهردار وجود دارد که باید به هم کمک کنند تا بار‌ها را با هم برداریم. طبیعتاً مشکلات ما و دولت مشکلات همدیگر است و همه تلاش می‌کنیم که مسائل مردم رفع شود. از این جهت شهرداری همواره کنار دولت است و اصرار مدیریت شهری و شهردار این است که هیچ بن بستی برای رفع مشکلات تهران وجود ندارد و برای رفع این مسائل راه حل عملی وجود دارد و می‌توان با انسجام این موضوع را عملیاتی کرد. نیاز به همدلی و مهربانی بیشتر است و خط کشی‌ها و قواعدی که به ضرر مردم است، باید کنار گذاشته شود.

محمدخانی در مورد دستگاه زباله سوز، نیز گفت: سازمان محیط زیست در مورد دستگاه نظر خود را دارد، اما شهرداری جلسات فنی خوبی را با سازمان محیط زیست و دیگر نهاد‌ها برگزار کرده و در حال تفاهم برای اجرای یک مدل خوب در این زمینه است. دلیل اظهارات اولیه ناآشنایی با گزینه‌ای بود که شهرداری تهران به دنبال آن رفته بود.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه کارخانه زباله سوز مورد نظر شهرداری شاخص‌های بسیار بالایی در حوزه محیط زیست دارد، یادآور شد: معاونت خدمات شهری و سازمان محیط زیست جلسات خوبی با هم داشتند و امیدواریم در روز‌های آینده خبر نهایی آن اعلام شود. منتظریم که قرارداد آن امضا شود.

تاکسی اینترنتی شهرداری به دلیل امنیت بالا برای نوجوانان قابل استفاده است

وی در رابطه با ممنوعیت تردد نوجوانان بدون خانواده‌ها توسط شرکت‌های تاکسی اینترنتی، نیز گفت: در ماه‌های قبل جنجال‌های مفصلی در برخی رسانه‌ها در این زمینه ایجاد شد. شهرداری در چند دهه اخیر متولی تاکسی بوده و صنف آنها اعلام کرد که شهرداری حق ندارد تاکسی اینترنتی راه اندازی کند و باید از آنها مجوز بگیرد.

محمدخانی با بیان اینکه شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید پاسخگو باشند، یادآور شد: ضعف‌های جدی در خدمات رسانی آنها وجود دارد. شهرداری‌ها در شهر‌های مختلف دنیا در زمینه تاکسی اینترنتی تجربیات موفقی دارند. به صورت اصولی و بر اساس نگاه‌های قدیمی، مردم اعتماد ویژه‌ای به تاکسی‌های شهرداری دارند. راننده‌های آنها شناسنامه دار هستند، شهر را بیشتر می‌شناسند، به نوعی اهل همین شهر هستند و به صورت دائمی رصد می‌شوند.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با اشاره به حادثه دلخراش قتل یک خانم جوان در یکی از تاکسی‌های اینترنتی، اظهار کرد: در شهرداری تهران بستر امنی به نام شهرزاد وجود دارد و سرویس‌های اینترنتی را ارائه می‌کند. طبعاً در این سامانه مشکلی در سرویس دهی به نوجوانان نخواهیم داشت و بانوان با امنیت خاطر از این تاکسی‌ها استفاده خواهند کرد؛ حتی مشکل آدرس دهی هم وجود نخواهد داشت. اما اکنون با توجه به اینکه برخی راننده‌ها حتی ساکن تهران هم نیستند با اختلال مسیر مواجه می‌شوند.

وی افزود: راننده‌های تاکسی مورد آزمون قرار می‌گیرند و محلات را کامل می‌شناسند و مشکل آدرس یابی نخواهند داشت. باید اجازه داد موضوع تاکسی به صاحب اصلی خود یعنی شهرداری برگردد و بتواند در قالب نرم افزار شهرزاد به مردم خدمات رسانی کند و نه به عنوان رقیب بخش خصوصی، اما سهمی در خدمت رسانی به شهروندان با امنیت خاطر داشته باشد.

نظارت‌های لازم از طرف سازمان استاندارد و نهاد‌های تخصصی بر پله برقی‌ها می‌شود

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران درباره اظهار نظری درباره پله برقی‌ها و استفاده شهرداری از پله برقی‌های مختص فضای بسته و ارزان‌تر در پل‌ها و سایر نقاط، گفت: چیزی که مشخص است پیمانکارانی که با شهرداری همکاری می‌کنند موظفند کلیه مجوز‌های قانونی و استاندارد‌های لازم را اخذ کنند و نظارت پسینی هم در این باره وجود دارد، اینکه دوستان به موضوعی اشاره کنند که کشف جدیدی داشتند، چنین اظهار نظری به نظر درست نیست و نظارت‌های لازم از طرف سازمان استاندارد و نهاد‌های تخصصی وجود دارد.

محمدخانی در ادامه درباره آخرین وضعیت موضوع و مساله نظام مهندسی افزود: درباره این موضوع دستگاه قضایی موضعی را اعلام کرده که شهرداری تابع است، اما مساله ما هنوز حل نشده است. اگر از مردمی که درگیر ساخت وساز خانه‌های خود هستند درباره پاسکاری بین مجموعه‌ها و فرایند مجوز‌ها بپرسید از روند طولانی این موضوع گله دارند. مثلا برای یک موضوع ساده کارشناسی خاک ببینید یک سازنده چند ماه معطل می‌شود؟ در حالی که باید برای یک محیطی مانند تهران استاندارد مشخصی در این موضوع وجود داشته باشد. یکی از مسائل طولانی شدن فرآیند ساخت و ساز همین مساله حوزه نظام مهندسی است که با آن دست به گریبان هستیم. شهرداری باید فرآیند مجوز‌های ساخت وساز‌ها را کاهش دهد و دود طولانی شدن این مساله طبیعتا به چشم مردم می‌رود.

محمدخانی در مورد تحویل چاه‌ها به وزارت نیرو نیز گفت: شهرداری این چاه‌ها را به وزارت نیرو تحویل داده است.

وی همچنین در بخشی دیگر از گفته هایش افزود : اگر خانواده‌های آسیب دیده از جنگ هنوز مشکلی دارند می‌توانند به شهرداری مناطق مراجعه کنند. تاکنون بازسازی‌های جزئی ۱۰۰ درصد به پایان رسیده است. دو هزار و ۵۰۰ واحد نیازمند به تعمیرات متوسط داشتند که خسارات کمتر از ۳۰۰ میلیون پرداخت و ساز و کار پرداخت خسارات بالای ۳۰۰ میلیون تومان نیز طی شده است. عملیات مقاوم سازی ۵۹ واحد نیز آغاز شده و ۶۶۰ واحد نیاز به تخریب و نوسازی داشتند که انتخاب پیمانکار و تهیه نقشه به پایان رسیده است.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری ساخت مسکن را انجام نمی‌دهد، گفت: طراحی نقشه توسط پیمانکار صورت می‌گیرد و ساخت آن توسط پیمانکار و با هزینه شهرداری انجام خواهد شد.

وی در رابطه با پروژه دوگاز گفت : این طرح در قالب کمیسیون نامگذاری شورا، نامگذاری خواهد شد. این طرح بسیار کلیدی است و بنده به عنوان متولی اطلاع رسانی شهرداری باید بگویم که در حق آن اجحاف شده و کمتر به آن پرداخته‌ایم.

محمدخانی با بیان اینکه در مورد طرح بزرگراه یادگار امام، آزادراه شهید شوشتری و بزرگراه شهید بروجردی سخنان زیادی مطرح شده، ، گفت: این طرح در ۳.۷ کیلومتر، پنج شریان اصلی را به هم متصل و یک مسئله ترافیکی مهم را در غرب تهران رفع می‌کند.

وی ادامه داد: در مواردی چهار تا پنج میلیون نفر در روز به تهران مراجعه می‌کنند و به شهر‌های خود برمی گردند. به همین دلیل اجرای این طرح هم برای شهروندان و هم برای هموطنان اهمیت خواهد داشت.

در تراموا تابع نظر شورا هستیم

محمدخانی در پاسخ به پرسشی گفت: مسیر تراموا از طریق شورا طی می‌شود و تکلیفی که در مصوبه شورای عالی ترافیک وجود دارد، در جای خود باقی است، اما طبیعتاً شورا باید تصمیم گیری کند و ما تابع آن هستیم.