مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از اجرای ۳۰ رویداد ترویجی و فرهنگی ویژه هفته بهداشت روان در مدارس استان با شعار آمادگی در برابر بلایا و بحران ها، تضمین کننده آرامش و تاب آوری دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، فرزاد شعبانی گفت: ارتقای تاب آوری برای توانمند سازی دانش آموزان ضرورتی انکار ناپذیر است که باید در مدارس این استان در اولویت قرار گیرد. سلامت تنها نبود بیماری جسمی نیست، بلکه مجموعه‌ای از رفاه جسمی، روانی، روحی و اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق این هدف، باید تمامی ابعاد سلامت مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که تنها وظیفه یک وزارتخانه نیست و نیاز به همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها دارد، خاطرنشان کرد: ایجاد محیطی امن برای رشد و ارتقای دانش‌آموزان از مسائل مهمی است که در کانون خانواده و مدرسه باید به آن اهمیت ویژه داده شود.

وی گفت: باید با تقویت پیوند بین خانه و مدرسه تلاش کنیم با هم‌پیمانی و مشارکت، دانش‌آموزان را از آسیب‌های جسمی و روانی نجات دهیم تا احساس ناتوانی نکنند.

شعبانی ارتقای تاب‌آوری را یکی از راهکار‌های مؤثر برای توانمندسازی دانش‌آموزان دانست و تصریح کرد: مهارت تاب‌آوری به آنها کمک می‌کند تا بتوانند مشکلات هیجانی خود را بهتر مدیریت کنند.

وی حمایت روانی-اجتماعی، ایجاد محیط‌های آموزشی و ورزشی، شناسایی زودهنگام مشکلات، ارجاع تخصصی، توانمندسازی والدین و مربیان و مبارزه با تبعیض را از جمله اقداماتی ذکر کرد که در این مسیر می‌تواند مؤثر واقع می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرزادامه داد: خانواده‌ها نخستین معلم و تربیت‌کننده فرزندان و اصلی‌ترین همکاران معلمان در خانه و حتی مدرسه هستند که نقش کلیدی در تقویت تاب‌آوری دانش‌آموزان دارند.

وی افزود: ارتقای سلامت روان، بهبود تغذیه، توسعه ورزش همگانی، ایجاد پایگاه‌های سلامت در مدارس، توانمندسازی والدین، طراحی برنامه‌هایی برای پیشگیری از اعتیاد، و حمایت از دانش‌آموزان دارای بیماری‌های روانی را از محور‌های مهم در برنامه‌ریزی نوین سلامت دانش‌آموزان در مدارس برشمرد.

وی به اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان به منظور مراقبت از این قشر در برابر رفتار‌های پرخطر، آسیب‌های اجتماعی و جرائم از طریق مداخله به موقع و مؤثر از سال ۱۳۹۴ در مدارس پرداخت و اضافه کرد: مشاوران در خط ملی نماد " ۱۵۷۰ " پاسخگوی پرسش‌ها و مشکلات دانش آموزان و خانواده‌ها به صورت رایگان هستند.