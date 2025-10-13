پخش زنده
از ابتدای سال تاکنون ۶۶ مورد مثبت ابتلا به بیماری تب دنگی ناشی از گزش پشه آئدس در هرمزگان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون اجرای مرکز بهداشت هرمزگان گفت: از این تعداد ۶۲ مورد انتقال محلی بوده و ۴ مورد از اتباع خارجی بودند.
مریم ذاکری افزود: اتباع خارجی مبتلا به تب دنگی در شهرستان سیریک، بندرلنگه و جاسک شناسایی شدهاند.
وی گفت: ۳۲ درصد از افراد مبتلا به این بیماری کارگران ساختمانی، ۱۰ درصد زنان خانه دار و مابقی دانش آموز، دانشجو، پزشک، گوینده و معلم بودند.
معاون اجرای مرکز بهداشت هرمزگان افزود: تاکنون ۱۷ تَن به دلیل ابتلا به بیماری تب دنگی در بیمارستانهای استان بستری شدهاند که ۱۵ تَن با حال عمومی خوب مرخص شدهاند و دو تَن بستری هستند.
مسئول برنامه پشه مهاجم آئدس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بیماری تب دنگی یکی از بیماریهای منتقله پشه آئدس است که مسری نیست و با گزش این پشه منتقل میشود.
فاطمه باقری افزود: تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محلهای تخمریزی این پشه مانند آبهای راکد کولرها، آب زیرگلدانها، لاستیکهای فرسوده رها شده، قوطیها و بطریهای رها شده، قایقهای فرسوده و چالههای آسانسور است.
وی گفت: برای پیشگیری از بیماری تب دنگی، دویست تن در ۲۵ گروه از دستگاههای اجرایی استان، پاکسازی محیطهای آلوده را بر عهده دارند.
باقری به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوشهای پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.
پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.
تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.