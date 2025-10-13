پخش زنده
امروز: -
کارگاه بینالمللی مدیریت عرضه و تقاضای آب با هدف تبادل تجارب علمی، مرور الگوهای جهانی و توسعه همکاریهای مشترک، در سالن همایشهای بینالمللی گیت بوستان اهواز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این کارگاه تخصصی به همت مرکز مدیریت آب شهری وزارت نیرو (تحت پوشش یونسکو) و سازمان آب و برق خوزستان برگزار میشود و به مدت پنج روز میزبان متخصصان صنعت آب و برق ایران و نمایندگان پنج کشور خارجی است.
در این برنامه، شرکتکنندگان در قالب نشستهای تخصصی و بازدیدهای میدانی، چالشها و راهکارهای نوین مدیریت منابع آبی را بررسی میکنند.
در آیین افتتاحیه، عباس صدریانفر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، محمد حاجرسولیها مدیر مرکز مدیریت آب شهری، علیرضا سلامت معاون امور بینالملل وزارت نیرو و یانگ سرانگ مدیر دفتر یونسکو در ایران، به بیان دیدگاهها و راهکارهای خود درباره بهینهسازی عرضه و تقاضای آب و گسترش همکاریهای علمی پرداختند.
کارگاه بینالمللی مدیریت عرضه و تقاضای آب از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه در اهواز برگزار میشود.