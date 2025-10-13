به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست امروز شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه از ساعت ده صبح روز گذشته (یکشنبه ۲۰ مهر) که پیش‌ثبت‌نام حج ۱۴۰۵ آغاز شده در ۲۴ ساعت بیش از ۵ هزار نفر نام نویسی کرده‌اند،گفت :این روند تا تکمیل ظرفیت اختصاصی هر استان ادامه خواهد داشت.

رضایی با اشاره به اینکه حدود ۹۰۰ هزار نفر سند حج در اختیار دارند، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین تعداد پیش ثبت نام از استان‌های تهران و خراسان رضوی گزارش شده است.

وی به دارندگان اسناد تا پایان شهریور ۱۳۸۶ توصیه کرد که از فرصت پیش ثبت نام تا ۲۳ مهر استفاده کنند همچنین از این تاریخ به بعد دارندگان فیش حج تا پایان آبان ۸۶ نیز می‌توانند برای نام نویسی اولیه اقدام کنند.

دراین نشست، نیز آقایان حسین اسماعیلی و سید هادی جلالی مدیر نظارت و بازرسی بعثه و مدیرکل دفترمدیریت عملکرد و امور حقوقی سازمان حج در ارتباط برخط از مدینه منوره در خصوص پیگیری‌های انجام شده در حوره حج آینده و روند عملیات عمره گزارش دادند و ارزیابی خود نسبت به عمره سال گذشته در بخش‌های حمل ونقل، اسکان و تغذیه را مثبت و رو به پیشرفت توصیف کردند.

نماینده ولی فقیه در امور حج وزیارت هم از دست اندرکاران عملیات اجرایی خواست که در خصوص مدت زمان حضور زائران در سرزمین وحی دقت کافی را به خرج دهند.

علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت هم تاکید کرد: اگر بدلیل ساعت پرواز مواردی بوده است که کاروانی کمتر از مدت دستورالعمل ارائه شده در سرزمین وحی حضور داشته خسارت پرداخت و حقوق زائرحفظ شود.

همچنین به کاهش ۴۳ درصدی عوامل اجرایی و ستادی عمره امسال نسبت به سال گذشته بمنظور مدیریت هزینه سفر اشاره و عنوان شد که بدلیل برگزاری کلاس‌های آموزشی، عمره گزاران بهترتوجیه شده‌اند و نیرو‌های امنیتی عربستان نیز همکاری خوبی دارند.

در ادامه، رئیس سازمان حج و زیارت خواستار ارزیابی دقیق طرح جدید تغذیه در عمره امسال شد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین افزود: در صورت تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز، امکان تسری این طرح در حج ۱۴۰۵ در برخی هتل‌ها وجود دارد.

در این جلسه، با اشاره به اینکه در حج گذشته ۵۸۵ کاروان به سرزمین وحی اعزام شدند، تعداد کاروان‌های پیش بینی شده برای حج پیش رو ۵۰۵ کاروان اعلام شد که احتمال افزیش این تعداد وجود دارد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هم از نحوه و شرایط ارائه خدمات درمانی به عمره گزاران در دو شهر مدینه و مکه گزارش داد و متوسط مراجعات روزانه به درمانگاه‌های این مرکز در مکه را ۶۵۰ نفر عنوان کرد.